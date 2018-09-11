Şenol Güneş konuşuyor (Canlı)

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor.

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Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle:

"Kimseyi geriye dönüp suçlamıyorum. Ne korkuturum, ne kandırırım ne de yalan söylerim. Felsefem budur ama zaman zaman düşüncelerim çarpıtılarak başka yerlere çekildiğini de biliyorum.



'Başkan yokken toplantı yaptı'' deniyor, böyle bir şey olmadı. Başkan ile görüştüm. Buraya uğradığını biliyorum. Tabii gelebilir. Başkan buranın sahibi. Bizde ip de yok, gerilme de yok.



Fikstür ile ilgili bir beyanatım yok. Ben Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dilerim. Bize haksızlık yapıldığını dile getirirken, başkasına yapılırsa doğru bulmam. Önce milli takım, sonra Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, lig ve kupa diye gider.



Yabancı konusunda çok konuşuluyor. Hani futbolu çok bilen arkadaşlar, keşke Elit Antrenörler toplantısına gelselerdi. Hadi beni geçtim orada Mourinho'yu, Simeone'yi, Wenger'i falan görseydiniz. Bir tek Anadolu Ajansı vardı. Bir muhabir geldi sordu. Sadece o... Biz emekçiyiz, onlar nerede?Konuştuklarım o kadar güzel çarpıtılıyor ki... Yabancı konusu hiç konuşulmadı orada. Birbirimizi eleştirelim, doğruyu bulalım. Yabancı konusu herhalde tartışılacaktı ki benim üzerimden başlatıldı bu konu.

Yabancı konusunda kriterler konulmuştu hatırlarsınız. Bana o gün sordular. 14 doğum tarihi mi dedim. Saygı duyduk, kurallara uyduk. Benle hiç konuşulmadı bu konu o zaman ama önemli değil. Denetim bizde zaten yok. Çok doğru kararlar alınıyor ama uygulama ve denetim sıkıntısı yok. O dönem Fatih Terim, Türkiye Futbol Direktörü'ydü, görüşlerini belirtti. Böyle bir karar alındıktan sonra uygulama yapıldı. Ne dendi? Yabancı alanların para ödemesi kararı alındı. Az alanlara da bu paradan teşvik edilmesi söylendi ama uygulanmadı. Yabancı konusunda suçlanacak biri değilim çünkü ben bir yanlış yapmadım. Kulüpler Birliği karar veriyor ama futbolcular da var bu ülkede. Onların da kararı alınmalı. Yabancı kuralıyla ilgili tartışmaya girmedim. Sadece sayının fazla olduğunu söyledim.

Dün Oğuzhan nerede oynadı? Futbolcu her yerde oynar ama kendi fikrini de söyleyebilir. Sağ açığı sol bek oynatmak kötü bir şey değildir. Bunlar da tartışılır ama bunun üzerinden, yabancı sayısı üzerinden bana vurmak doğru değil.

Türk futbolunun temel sorunu yabancı sayısı değil, futbol kalitesidir. Türk futbolunun kaliteli yabancılarla birlikte genç oyuncu üretimine ihtiyacı var. Karma politikalar olabilir, kriterler olabilir. Ekonomik ve teknik alanda kriterle olmalı. Üretmiyoruz bana göre. Önce yaptığımıza biz inanacağız sonra inandıracağız. Mükemmelliği kestirme yoldan aramayalım. Çok çalışmak ve zamana bırakmak gerekiyor.

Bana kulüp başkanlığı da teklif edildi ama bu benim anladığım iş değil.