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'un idmanında iki sakatlık

, Spor Toto Süper Lig'in 5’inci haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün saat 10.30'da yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmanda sakatlık yaşayan ile çalışmayı yarıda bıraktılar.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2018 14:44
Trabzonspor'un idmanında iki sakatlık

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda pas çalışmasının ardından son bölümde yarı sahada maç oynadı. Antrenmana milli oyuncular Uğurcan Çakır, Vahid Amiri, Majid Hosseini, Ogenyi Onazi, Filip Novak, Esteban Alvarado, Juraj Kucka katılmadı. Jose Sosa salonda, Zargo Toure ve Kamil Ahmet Çörekçi ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

YUSUF YAZICI İLE MUSTAFA AKBAŞ DEVAM EDEMEDİ

Bu arada 'da milli takım kampından dönerek bugün yapılan antrenmana katılan ve savunma oyuncusu , çalışmayı tamamlayamadı. Çift kale maç esnasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sırasında ayak bileğine darbe alarak yerde kalan Mustafa Akbaş tedavisinin ardından soyunma odasına getirildi. Sol ayağından sakatlanan Yusuf Yazıcı'nın ise saha kenarında tedavisi yapıldı ve bir süre antrenmanı kenardan takip ettikten sonra sahadan ayrılarak soyunma odasına gitti.

RAFET EL ROMAN DA ANTRENMANI İZLEDİ

spor'un antrenmanını ses sanatçısı da izledi. Antrenman sonrasında teknik heyet ve futbolcularla fotoğraf çekilen Rafet El Roman, daha sonra bir süre teknik direktör Ünal Karaman ile sohbet etti.

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Trabzonspor'un idmanında iki sakatlık
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