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için ayrılık vakti

'ta; ilk etapta ’a gitmeye sıcak bakmayan , kendisine önerilen astronomik rakama kayıtsız kalamadı. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 13.9.2018
Alvaro Negredo için ayrılık vakti

Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, "Takımda en uyumlu olduğum oyuncu. Gitmesini istemem" dediği , ayrılık hazırlığında.

Siyah-beyazlılar, ekibi ile Negredo için 1.5 milyon Euro karşılığında anlaşmış, İspanyol golcü ise kararsızlığını, "Düşüneceğim. Bana biraz zaman verin" diyerek dile getirmişti. Ancak Al Nasr'ın yaptığı 7 milyon Euro'luk yeni teklif, yıldız futbolcunun bu konuda netleşmesine yardımcı oldu. Gelen astronomik teklife kayıtsız kalamayan Negredo'nun, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmeye sıcak baktığı öğrenildi. Tarafların detaylar üzerinde görüştüğü ve resmi açıklamanın birkaç gün içeresinde yapılacağı belirtildi.

Bu transfer gerçekleşirse Beşiktaş, kasasına 1.5 milyon Euro'luk bir girdi sağlarken, aynı zamanda oyuncunun yıllık 4 milyon 350 bin Euro olan maaş külfetinden de kurtulmuş olacak.

MERTCAN'A OPERASYON

BEŞIKTAŞ'IN 5 gün önce yaptığı antrenmanda sakatlanan Mertcan Açıkgöz, sol diz ön çapraz bağ kopması nedeniyle Acıbadem Fulya Hastanesi'nde kulübün sağlık kurulu başkanı Dr. Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edildi. Operasyonun başarılı geçtiği ve genç oyuncunun tedavisinin devam ettiği belirtildi.

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Alvaro Negredo için ayrılık vakti
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