Galatasaray ile Kasımpaşa 29. randevuda

Son şampiyon Galatasaray ile 5. haftaya lider giren Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın 29. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında geride kalan 28 lig maçından 17'sini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi.

Galatasaray'ın 54 golüne, Kasımpaşa 27 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçı Galatasaray 2-0 kazandı, ikinci yarıda Kasımpaşa, evindeki müsabakayı 2-1 üstün tamamladı.

TÜRK TELEKOM STADI'NDAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Kasımpaşa, 15 Ocak 2011'de hizmete giren Türk Telekom Stadı'nda Süper Lig'de 7 kez karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, yeni stadında Kasımpaşa'yı 5 kez yenerken, lacivert-beyazlılar 2 kez 3 puana ulaştı.

Taraflar arasında Türk Telekom Stadı'ndaki müsabakalarda meşin yuvarlak toplam 25 kez filelerle buluştu, Galatasaray 14, Kasımpaşa 11 kez gol sevinci yaşadı.

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.

