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Alvaro Negredo kararını verdi

ekiplerinden 'ta, İspanyol yıldız Alvaro Negredo'nun akıbeti belli oldu. 33 yaşındaki forvet ekibi 'dan gelen yıllık 7 milyon Euro tutarındaki maaş teklifini kabul etmedi ve siyah beyazlı ekipte kalmaya karar verdi.

Giriş Tarihi: 14.9.2018
Alvaro Negredo kararını verdi

Beşıktaş, Alvaro Negredo için ekibi ile 1.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varmış, yıllık 7 milyon Euro teklife rağmen kararsızlık yaşayan Negredo, düşünmek için süre istemişti.

Siyah-beyazlı kulüpten sezon başına 4 milyon 350 bin Euro garanti para alan İspanyol forvetin, ailesi ile bir durum değerlendirmesi yaptığı ve Al Nasr'ın önerisini, "İstanbul'da yaşamaktan dolayı mutluyum. Kariyerimi 'ta sürdürmek istiyorum" sözleriyle geri çevirdiği öğrenildi.

Bu duruma en çok sevinen isim ise, "Negredo takımda en uyumlu olduğum oyuncu" diyen teknik direktör oldu.

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Alvaro Negredo kararını verdi
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