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Alvaro Negredo'nun kararını verdi

Giriş Tarihi: 14.9.2018
Alvaro Negredo'nun kararını verdi

Beşıktaş, Alvaro Negredo için Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr ile 1.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varmış, yıllık 7 milyon Euro teklife rağmen kararsızlık yaşayan Negredo, düşünmek için süre istemişti.

Siyah-beyazlı kulüpten sezon başına 4 milyon 350 bin Euro garanti para alan İspanyol forvetin, ailesi ile bir durum değerlendirmesi yaptığı ve Al Nasr'ın önerisini, "İstanbul'da yaşamaktan dolayı mutluyum. Kariyerimi Beşiktaş'ta sürdürmek istiyorum" sözleriyle geri çevirdiği öğrenildi.

Bu duruma en çok sevinen isim ise, "Negredo takımda en uyumlu olduğum oyuncu" diyen teknik direktör oldu.

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Alvaro Negredo'nun kararını verdi
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