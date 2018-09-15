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: Ofsayt için hakem VAR’a gitmeyecek

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, - maçını değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 15.9.2018 09:40 Güncelleme Tarihi: 15.9.2018 09:47
Erman Toroğlu: Ofsayt için hakem VAR’a gitmeyecek

Spor Toto Süper Lig'de 5'inci haftanın açılış karşılaşmasında sahasında 'yı 4-1 mağlup etti. Sarı kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 55'inci dakikada Eren Derdiyok, 59 ve 65'inci dakikalarda Rodrigues ile 78'inci dakikada Serdar Aziz kaydederken, Kasımpaşa'nın karşılaşmadaki tek golü 76'ncı dakikada penaltı vuruşundan Diagne'den geldi.

SABAH Gazetesi Yazarı , Galatasaray - Kasımpaşa maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı...

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Erman Toroğlu: Ofsayt için hakem VAR’a gitmeyecek
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