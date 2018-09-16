CANLI | Konyaspor - Fenerbahçe

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Atiker Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. 20.00'da başlayan ve Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Ali Palabıyık düdük çalıyor. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Serkan Onguncan yapıyor.

ATİKER KONYASPOR 0-0 FENERBAHÇE

İLK 11'LER

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Selim, Uğur, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Yatabare, Jahovic.

FENERBAHÇE: Harun, Şener, Skrtel, Neustadter, İsmail, Mehmet Topal, Jailson, Aatif, Benzia, Ayew, Slimani

MAÇTAN NOTLAR

FENERBAHÇE MAĞLUBİYET SERİSİNİ SONLANDIRMAK İSTİYOR

Süper Lig'e Bursaspor galibiyetiyle başlayan ancak son 3 maçında Göztepe ve Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0, Kayserispor'a ise 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, Konya'da kötü gidişatı durdurmaya çalışacak. Tarihinin en kötü sezon başlangıcına imza atan Fenerbahçe, ilk 4 haftayı 3 puanla 13. sırada tamamladı.

KONYASPOR MAĞLUBİYET YÜZÜ GÖRMEDİ

Ligde ilk 4 haftada namağlup takımlardan biri olan Atiker Konyaspor ise teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ikişer galibiyet ve beraberlik aldı. Konya ekibi haftaya 8 puanla 5. sırada girdi.

TARAFLAR ARASINDAKİ 36. RANDEVU

Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor, Süper Lig'de 35. kez karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 34 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 28 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca 2 maç berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin toplam 95 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 39 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı, ikinci yarıda İstanbul'da 3-2 Fenerbahçe kazandı. Öte yandan Konyaspor, rakibi karşısındaki toplam 4 galibiyetinden 2'sini son 5 randevuda elde etti.