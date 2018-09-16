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’de son 3 maçını kaybeden 5. haftada Atiker spor’a konuk oluyor. Karşılaşmayı sabah.com.tr'den takip edebilisiniz.

Giriş Tarihi: 16.9.2018 19:59 Güncelleme Tarihi: 16.9.2018 20:01
CANLI | Konyaspor - Fenerbahçe

, 'in 5. haftasında Atiker spor ile karşı karşıya geliyor. 20.00'da başlayan ve Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Ali Palabıyık düdük çalıyor. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Serkan Onguncan yapıyor.

ATİKER KONYASPOR 0-0 FENERBAHÇE

İLK 11'LER

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Selim, Uğur, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Yatabare, Jahovic.

FENERBAHÇE: Harun, Şener, Skrtel, Neustadter, İsmail, Mehmet Topal, Jailson, Aatif, Benzia, Ayew, Slimani

MAÇTAN NOTLAR

FENERBAHÇE MAĞLUBİYET SERİSİNİ SONLANDIRMAK İSTİYOR

Süper Lig'e Bursaspor galibiyetiyle başlayan ancak son 3 maçında Göztepe ve Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0, Kayserispor'a ise 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, Konya'da kötü gidişatı durdurmaya çalışacak. Tarihinin en kötü sezon başlangıcına imza atan Fenerbahçe, ilk 4 haftayı 3 puanla 13. sırada tamamladı.

KONYASPOR MAĞLUBİYET YÜZÜ GÖRMEDİ

Ligde ilk 4 haftada namağlup takımlardan biri olan ise teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ikişer galibiyet ve beraberlik aldı. Konya ekibi haftaya 8 puanla 5. sırada girdi.

TARAFLAR ARASINDAKİ 36. RANDEVU

Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor, Süper Lig'de 35. kez karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 34 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 28 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca 2 maç berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin toplam 95 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 39 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı, ikinci yarıda İstanbul'da 3-2 Fenerbahçe kazandı. Öte yandan Konyaspor, rakibi karşısındaki toplam 4 galibiyetinden 2'sini son 5 randevuda elde etti.

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CANLI | Konyaspor - Fenerbahçe
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