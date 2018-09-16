Fenerbahçe'den 'elmas' değerinde galibiyet

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Atiker Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, Eljif Elmas'ın golüyle rakibini 1-0 mağlup ederek 3 haftalık aranın ardından galibiyeti hatırladı ve puanını 6'ya yükseltti. Ligdeki ilk mağlubiyetini alan Atiker Konyaspor ise 8 puanda kaldı.

ATİKER KONYASPOR 0-1 FENERBAHÇE (MAÇ SONUCU)

67' Eljif Elmas

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

8. dakikada Yatabare'nin sol kanattan ortasına yükselen Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

24. dakikada Selim Ay'ın ortasında savunmada Neustaedter'in uzaklaştırmaya çalıştığı top, ceza sahası içerisinde Jahovic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top auta gitti.

28. dakikada Fenerbahçe defansından seken top Milosevic'in önüne düştü. Bu oyuncunun ceza sahası içerisinden vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

31. dakikada Mehmet Topal'ın ceza yayı önünden sert şutunda top az farkla auta gitti.

37. dakikada Benzia'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Slimani'nin bekletmeden vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu kornere çeldi.

İkinci yarı birazdan...