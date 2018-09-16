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, Avrupa'da galibiyete hasret

UEFA D Grubu ilk maçında 'yı konuk edecek sarı-kırmızılı ekip, son dönemde Avrupa'da beklentilerin altında bir performans sergiledi. Avrupa kupalarında çıktığı son 7 maçta galip gelemeyen , son 18 müsabakasında ise sadece 1 kez kazanabildi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2018 13:21
Galatasaray, Avrupa'da galibiyete hasret

UEFA D Grubu ilk maçında 18 Eylül Salı günü Rusya'nın takımını ağırlanmaya hazırlanan 'ın son dönemdeki Avrupa kupaları performansı beklentilerin çok altında.

Avrupa kupalarında çıktığı son 7 müsabakada galibiyet göremeyen sarı-kırmızılı takım, son 18 karşılaşmasında ise sadece 1 kez sahadan galip ayrıldı.

Galatasaray, 2013-2014 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki son maçında Juventus'u İstanbul'da 1-0 yenerek son 16 turuna yükselirken, bu önemli galibiyetin ardından Avrupa kupalarında kötü istatistiklere imza attı.

SON 18 MAÇTA 1 KEZ KAZANDI

Sarı-kırmızılı takım, 2013-2014 sezonundaki Juventus galibiyetinin ardından oynadığı 18 Avrupa kupası müsabakasından sadece 1 galibiyet çıkarabildi.

Galatasaray, 2014-2015 sezonunda yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını, Anderlecht, Arsenal ve Borussia Dortmund önünde 5 yenilgi, 1 beraberlikle tamamladı.

Juventus maçı sonrası Avrupa'da 10 maç kazanamayan sarı-kırmızılılar, 2015-2016 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında Benfica'yı İstanbul'da 2-1 mağlup ederek bu şanssızlığını kırdı.

Benfica müsabakası sonrası yine Avrupa'da istediği sonuçlara ulaşamayan Galatasaray, son 7 maçından da galibiyet elde edemedi.

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 18 maçında 11 kez yenilip, 6 kez berabere kalırken, 1 kez rakibine üstünlük sağlayabildi.

KALESİNİ KAPATAMIYOR, GOL YOLLARINDA ZORLANIYOR

Sarı-kırmızılı ekibin 18 maçlık bu süreçte savunma ve hücumdaki başarısız istatistikleri dikkati çekiyor.

Galatasaray takımı, Avrupa kupalarındaki son 18 maçında kalesinde 39 gol görürken, rakip ağları sadece 14 kez havalandırabildi.

Bu dönemde sarı-kırmızılı takımın, maç başına gol yeme ortalaması 2,16 olurken, gol atma ortalaması ise 0,77'de kaldı.

AVRUPA KUPALARINDA SON 18 MAÇ

Galatasaray takımının Avrupa kupalarında oynadığı son 18 müsabaka ve sonuçları şöyle:

SezonOrganizasyonTur

Rakip

Sonuç
2013-14Şampiyonlar LigiSon 16Chelsea1 - 1
Son 16Chelsea0 - 2 (D)
2014-15Şampiyonlar LigiGrupAnderlecht1 - 1
GrupArsenal1 - 4 (D)
GrupBorussia Dortmund0 - 4
GrupBorussia Dortmund1 - 4 (D)
GrupAnderlecht0 - 2 (D)
GrupArsenal1 - 4
2015-16Şampiyonlar LigiGrupAtletico Madrid0 - 2
GrupAstana2 - 2 (D)

Grup

Benfica2 - 1
GrupBenfica1 - 2 (D)
GrupAtletico Madrid0 - 2 (D)
GrupAstana1 - 1
UEFA Avrupa LigiSon 32Lazio1 - 1
Son 32Lazio1 - 3 (D)
2016-17UEFA Avrupa Ligi2. Ön ElemeÖstersunds0 - 2 (D)
2. Ön ElemeÖstersunds1 - 1

Not: Maç skorlarında ilk takım Galatasaray olarak alınmıştır.

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Galatasaray, Avrupa'da galibiyete hasret
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