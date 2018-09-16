Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman , Akatlar Mehmet Üstünkaya No 1903 Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında, bu sezon uygulanmaya başlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin yeni olduğunu ve oturması için zaman gerektiğini vurgulayarak, "Geçen sene 'Beşiktaş kollanıyor' algısıyla Beşiktaş'ın biçilmesi tüm kamuoyunun önünde yapılan şey. VAR sistemi oturmayan şey. 'Herkese VAR, Beşiktaş'a yok' konuları doğrudur. VAR'ı netice itibarıyla insanlar yönetiyor, hatayı da yapan insanlar. Maalesef ki bizim başımıza sezon başından bu yana fazla gelmeye başladı." diye konuştu.

Bursaspor ile oynanan maçta lehlerine yüzde 100 penaltının verilmediğini savunan Orman, "Yüzde yüz penaltı, VAR'a bile gidilmedi. Medel'in atılması VAR'lık bir konu değil. Bir hakem hatası, yorum hatası var. Derbi maç öncesi bunun olması taraftarlarda gerginlik yaratıyor. İşin gerçeği hakemlerimiz hata yapıyor. Biz de bunun düzeltilmesi için uğraş veriyoruz. Federasyon bir gecede talimatname değiştirebiliyor, sonra tekrar değiştiriyor. Beşiktaş deneme tahtası değildir, en büyük camiadır. Hakemleri baskı altına almak düşüncemiz yok." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarların Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta hakem kararlarına tepki gösterip "Yönetim uyuma Beşiktaş'a sahip çık" şeklinde yaptığı tezahüratı hatırlatan Orman, şunları kaydetti:

"Her yaptığımız konuşmayı kamuoyuyla paylaşmamamız 'sahip çıkmıyoruz' demek değil. Yetkililere konuşabileceğimiz şekilde izah ediyoruz. Bu paylaşımlarımızı dönem dönem Federasyon Başkanı ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanıyla da yapıyoruz. Onlar da düzeltme gayreti içinde oluyorlar. Halkın önünde vermek istediğimiz duruş bu. Futbolu çirkinleştiren değil, güzelleştiren olacağız. Hakemler de oyunun oyuncusu, onları tartışılabilir hale getirmek futbola zarar veriyor. Bu Federasyon Başkanı ve MHK Başkanıyla şampiyon olduk. O gün başkan bendim, Şenol Güneş de hocamızdı."

Öz eleştiri de yapmak gerektiğini vurgulayan Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beşiktaş gibi büyük kulüpte yaşanan bu sorunların yönetilmesi lazım. Taraftarların 'kulübe sahip çıkın' tezahüratı konusuna gelirsek, 6,5 senedir ben ve arkadaşlarım kulübü yönetiyoruz. O dönemlerde ne yapıyorduysak bu dönemlerde de aynısını yapıyoruz. Bizim de kendimize göre öz eleştiri yapmamız gerekiyor. Beşiktaş'ın kadro derinliği belli. Puan kayıplarını hakeme, başka şeylere yormaktan fazla oyunumuzu eleştirmemiz gerekiyor."

Beşiktaş'ın şampiyon olduğu 2015-2016 sezonunda göçebe gibi oynadığını hatırlatan Orman, "O dönemdeki çim sahalar neydi, ona da bakmamız lazım. Hakem maçta hata yaptı. Gerekli tedbirleri kamuoyu önünde olmasa bile her seferinde dile getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"ART NİYET OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Orman, hakem hatalarında art niyet olduğuna inanmadığını dile getirdi.

Beşiktaş karşılamalarından sonra hakemlerin yönettiği veya yönetmediği maçlarla ilgili istatistikle ilgili görüşlerini aktaran Orman, şunları söyledi:

"Art niyet olduğunu düşünmüyorum, düşünmek de istemiyorum. Ortada istatistikler var. Bu istatistikleri TFF ve MHK'nin de görmesi lazım. Onlarda da vardır, onların da söyleyecekleri vardır. Onlara da sorun, cevap versinler. Bu hataların devam etmesi MHK'yi ve hakemleri daha fazla baskı altına alacaktır."

Hata yapan hakemin ödüllendirilmesinin hataları sürdüreceğini vurgulayan Orman, "Bu konuyu tartışmak federasyon ve MHK'nin işi. Bir gecede talimat değiştirebiliyorlar. Maçın gecesinde talimat değiştirecek iradeyi gösterebiliyorlarsa kendileri bakıp değerlendirmeli." ifadelerini kullandı.

Ligin daha başında olduklarını ve hakem hatalarından çok kendilerine bakmaları gerektiğine dikkati çeken Orman, "(Hakem hataları) Böyle bir konuyu kaldıraç konusu yapmayız. Kendimize bakmamız gerektiğini söylüyorum. Önümüzdeki hafta derbi maç oynayacağız. Maalesef her derbi öncesinde oyuncularımızın atılmasına alıştık. Geniş kadromuz var, o kadroyla gideceğiz ve oynayacağız." diye konuştu.

Son 11 sezonda derbi maç öncesi Beşiktaşlı oyuncuların çok kırmızı kart görmesiyle ilgili istatistikler üzerine Orman, şunları söyledi:

"11 senenin 6,5 yılında ben varım. Gerisinde Yıldırım Demirören başkandı. Bunları 5 sene yaşayan kişi, şu an federasyon başkanı. O dönemde rahatsızlık duyuyorsa tedbirleri almak onun işi. Türk futbolunun hakemlikle alakalı tartışılıyor olması insanların adalete güvenini azaltıyor, spora ilgiyi azaltıyor. Spora ilgiyi artırmak kulüplerin işi değil, federasyonun işi. Beşiktaş'ın İstanbul'Antalyalyaspor'a 3-2 yenilmesini hakeme bağlarsak en büyük hatayı yaparız. Bursaspor maçında evet bir penaltımız verilmedi ama Beşiktaş'ın bütçesiyle Bursaspor'un bütçesini karşı karşıya koyduğunuzda beraberliği hakeme refere ederseniz hata yaparsınız."

Şampiyon oldukları sezon da federasyon ve MHK başkanının aynı olduğunu yineleyen Orman, "Geçen sezon bir teknik direktörün, isim vermeyeyim, algılar yaratarak Türk futbolunu katletmesini hep beraber yaşadık. Bu sezon iyi ortam var. Birilerinin art niyetli olduğuna inanmıyorum, en azından inanmak istemiyorum. Kimsenin de Beşiktaş camiasını, başkanını, yöneticisini, taraftarlarını üzmeye hakkı yok." diye konuştu.

Hakem kararları sonrası umutsuz olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Orman, şunları aktardı:

"Umutsuzluk üzerine siyaset olmaz. Ligin daha çok başındayız. Bu köprünün altından seller akacak. Olumsuzluk üzerine bir şey yapamayız. Bugün Beşiktaş'ın başına gelen hakem hataları yarın başka kulübümüzün başına gelebilir. Konuştuğumuz şey Beşiktaş ile alakalı değil. Türk futbolu üzerine düzelmenin olumlu olacağı inancındayız. Lig senelerdir oynanıyor ve bitiyor. Hakem hatalarıyla, abidik gubidik şeylerle şampiyon belirlenmez. Biz de Beşiktaş olarak hatalarımızı görmezden gelemeyiz."

NEGREDO KONUSU

Son günlerde adı transferde geçen Alvaro Negredo'nun bugün İstanbul'dan ayrıldığının hatırlatılması üzerine Orman, "Negredo'nun nereye gittiği bilgisi bana gelmedi. Transfer için gittiyse kulübün onayıyla olmaz. Tatil günüdür, hocası izin vermiştir. Hiçbir bilgim yok. Giderken Beşiktaş'a teşekkür ettiyse iyi bir bonservis parası getirir biz de ona teşekkür ederiz. Negredo ile alakalı bir şey gelirse değerlendiririz. Negredo konusunda yönetim kuruluna konuşulacak bir konu gelmedi." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE DERBİSİNE GİTME NİYETİNDEYİM"

Fikret Orman, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak maça gitmeyi düşündüğünü söyledi.

Daha önce Beşiktaş Kulübüne yapılan saygısızlıktan dolayı Fenerbahçe derbilerine gitmediğini vurgulayan Orman, "Şu an o ortam kalktı. Maçlar medenice seyrediliyor. Fenerbahçe derbine gitme niyetindeyim. Kızlarım da maça gelmek istediklerini söyledi. Hakem hatasının belirlemediği, hoca taktiklerinin ve futbol şansının belirleyeceği bir maç izleyeceğiz. Taraftar olaylarıyla değil, spor olaylarıyla konuşulmasını istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.