Fatih Terim: Dünya büyüklüğünde hayalim var

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray, yarın Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ve Fernando Muslera basın toplantısında konuştu.

FATİH TERİM: "DÜNYA BÜYÜKLÜĞÜNDE HAYALİM VAR"

Hedeflerinin büyük olduğunu belirten Fatih Terim, "Galatasaray'la tekrar yola çıktığımızda gazeteci arkadaşlar sormuşlardı hedefiniz ne diye. Açıkçası ben de hedef olabilmesi için önce insanların hayal etmesi, o rüyaları görmesi gerek demiştim. Şu anda da dünya büyükl��ğünde hayalim var, olur veya olmaz. Galatasaray'la tekrar yola çıktığımızda gazeteci arkadaşlar sormuşlardı hedefiniz ne diye. Açıkçası ben de hedef olabilmesi için önce insanların hayal etmesi, o rüyaları görmesi gerek demiştim. Şu anda da dünya büyüklüğünde hayalim var, olur veya olmaz." dedi ve şöyle devam etti: "UEFA şampiyonluğu zamanında doğrudan söylemiştim ve tepkiler almıştım o zaman. Ben sadece neden olmasın diyorum. Galatasaray, gidiş-gelişle adlandıracağım yer değil. Benim için tek gelişli bir yer Galatasaray. Ben Galatasaray'ın ait olduğu yerde olduğunu düşünüyorum."

"Kolay değil, dengeli bir grup. Neden ben böyle bir grup olduğunu düşünüyorum? Tüm takımlar kendi liglerinde elde ettikleri başarılarla buradalar. Kimse başarısız gelmedi, herkes başarılı olarak geliyor. Onlar da öyle veya çok başarılı olarak geldiler."

"CİDDİYE ALINMASI GEREKEN BİR GRUBUMUZ VAR"

"Ekonomi, oyuncu profili veyahut performans açısından da Şampiyonlar Ligi'nin içindeki takımlar arasında bulunduklarına göre ciddiye alınması gereken bir grubumuz var. Dört takıma da açık. 1, 2, 3, 4. olmak her takıma açık. Birinci de olabiliriz dördüncü de, öyle bir grup. Başka bir gruptaki şu ikisi kolay, şu ikisi zor çıkar cümlesini bu grupta kuramazsınız. Her grubun kendine göre zorluk derecesi var."

"Biz 21 kişilik kadroyla buradan çıkmak zorundayız, onlar 21. Yardımcı antrenörlerime hayatınızın en zorlu tecrübesi olacak dedim. 18'den üç kaleciyi düşerseniz 15 kişi kalıyor. Bir tane 11, dört tane de her şeyi yapan oyuncu lazım. Emre Akbaba'nın yarın oynamasını bekliyoruz hepimiz. Son maçta koştuğu mesafe 12.3 km. Ben de size Şampiyonlar Ligi'ne gelmeden önce fiziğimizin de o lige uygun olacağını söylemiştim. Son koştuğumuz da 111, Şampiyonlar Ligi seviyesine yaklaşıyoruz veya geldik."

"FERNANDES'İN MAESTRO OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM"

"Semin saygı duyduğum bir hoca. Ciddi ve önemli bir rakip. Her an her şeyi yapacak oyunculara sahip, Fernandes'in maestro olduğunu söyleyebilirim. Eder, Farfan, Corluka, hepsi de önemli ve tecrübeli oyuncular. Şampiyonlar Ligi'nde oyun her an her şeye açıktır. Bugün değeri 1 milyar Euro olan takımların maçlarında da açıktır. Yarın büyük seyirci ile beraber oyuncularımız o frekansı kurduklarında her şey istediğimiz gibi gelişecek inşallah."

OZAN KABAK HAKKINDA

Terim, genç oyuncu Ozan Kabak'ın Şampiyonlar Ligi seviyesine hazır olup olmadığına dair soruya şu şekilde cevap verdi, "Neden olmasın? Avrupa'da ön plana çıkan yeni yıldızların genç olduğunu görüyoruz. Antrenörlük hayatım boyunca güvendiğim gençler beni hiç yanıltmadılar. Onlara güvenip sahaya sürmek bize, o güvene layık olmak da onlara ait. Ozan ve Yunus özelinde hep beraber bekleyip yarın ne olacağını görelim bakalım."

Transfer döneminde yaşanan zorluklar hakkında da konuşan Terim, "Biz yeni yeni kendimize geliyoruz hep beraber. Bir transfer dönemi yaşadık ki Allah kimseye vermesin. Herkes şampiyonluğu kutlarken biz farkında değiliz olduk mu olmadık mı. Yeni yeni kendimize geliyoruz, puan hesabı yapmadım, yapmak da istemem." şeklinde konuştu.

"GALATASARAY BİR MARKA"

"Galatasaray, Türk futbol tarihinde Avrupa'daki konumu ve geçmiş başarıları ile başka bir marka. Benim bütün isteğim, bu ligde varlığımızı sürdürmeye devam etmeli artı her sene de üzerine koymalıyız. Galatasaray bu konuda ayrışan bir marka."

"NAGATOMO HAKKINDA NE KADAR GÜZEL ŞEY SÖYLESEM AZ"

"Yuto geçen sene ocak ayında bizle tanıştı ama herhalde dünyadaki her teknik adamın çalışmak isteyeceği bir oyuncu, bir insan ve çok örnek bir karakter. Nitekim, başkanlarımıza rica ettik, onlar da bize ilk Yuto'yu aldılar. Kendimi çok şanslı addediyorum. Bizim için çok farklı bir anlam taşıyor. Japonya'yı da çok iyi temsil ediyor. Kendisi, ailesi, futbola bakış açısı, antrenmandaki örnek davranışı ve oyun anlayışı hakkında ne kadar güzel şey söylesem az. Her oyuncu için kullanmak isterim bunu.

Nagatomo'yu genç oyunculara sorun. Hiçbir zaman soyunma odasına saatinde girmedi. Her antrenmandan sonra ek çalışma, evinde çalışma. Her anlamda profesyonel, hepimizin saygı duyduğu bir oyuncu. Japonya'ya çok sempatik bakıyorum. İleride ikinci oyuncuyu da alabiliriz belki de. Nagatomo'ya huzurlarınızda teşekkür ediyorum."

FERNANDO MUSLERA: "FATİH TERİM YANIMDA DİYE SÖYLEMİYORUM..."

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, teknik direktör Fatih Terim hakkında övgü dolu sözlerle açıklamalarına başladı ve şöyle konuştu: "Terim şu an yanımda diye söylemiyorum, hocama olan sevgim saygım inanılmaz, sonsuz. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki tecrübemle sonraki tecrübelerim arasındaki fark hocamız. Hocamızın verdiği inanç bize başarıyı getiriyor."

"Evimiz olan Şampiyonlar Ligi'ne tekrar döndüğümüz için çok mutluyuz. Hocamız ve ekibiyle beraber çalışmalarımıza devam ediyoruz. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bu tip turnuvalarda ilk hedef gruptan çıkmak olur. Bizim de kura sonrası odaklandığımız ilk hedef gruplardan çıkmak. Gruptan çıktıktan sonra maç maç düşünülür."