Fikret Orman: Hakem mazeret değil

-Var sisteminin daha oturmaması, "Herkese VAR, bize YOK" konuları doğrudur. Şu çok iyi bilinmeli; Beşiktaş deneme tahtası değildir

-Kadro yapımız ve derinliği, bütçemiz bellidir. Oynadığımız takımların bütçeleri de bellidir. Hakemler yerine futbolumuza bakmalıyız

-Şampiyon olduğumuz dönemlerde göçebe gibiydik. O zamanlar çim sahalar nasıldı? Sahaya çıktığımızda Beşiktaş gibi oynamalıyız

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dünkü olağanüstü seçimli genel kurul sürerken, düzenlediği basın toplantısında futbol gündemini ve kendilerine yönelik hakem hatalarını değerlendirdi. Ancak öyle şeyler söyledi ki, çuvaldızı kendilerine de batırdı… Takıma ve Vodafone Park'ın zemini hakkındaki tartışmalara yönelik ifadeleri ise sosyal medyada Şenol Güneş'e gönderme olarak yorumlandı. İşte Orman'ın açıklamaları:

TERİM'İN 'BİZ' İFADESİ TÜM KULÜPLERİ KAPSIYOR

Federasyon, maç günleri konusunu bütün kulüplerle istişare ediyor. Fatih Terim'in, 'Federasyon, yayıncı kuruluş ve biz konuşarak maç programını yapıyoruz" sözlerindeki 'biz' ifadesi tüm kulüpleri kapsıyor. Taraftarların, kulübe sahip çıkılması yönündeki tepkilerini şöyle yorumluyorum; 6.5 senedir bu kulübü ben ve arkadaşlarım yönetiyor. Ancak kulübü yönetmek, her yaptığınız konuşmayı, kamuoyu ile paylaşmak değildir. Üslubuyla yetkililere izah ediyoruz. Bunu MHK ve TFF ile yapıyoruz. Onlar da düzelteceklerini söylüyor. Bundan önce ne yaptıysak şimdi de aynısını yapıyoruz.

BASKI ALTINA ALMA GİBİ BİR NİYETİMİZ YOK

VAR sisteminin daha oturmaması, "Herkese VAR, Beşiktaş'a YOK" konuları doğrudur. Hatalar başımıza daha fazla gelmeye başladı. Beşiktaş deneme tahtası değildir. Hakemleri baskı altına almak gibi bir niyetimiz yok. Beşiktaş'ın kadro yapısı, derinliği kulübümüzün bütçesi bellidir. Rakiplerimizin bütçeleri de bellidir. Bunun için hakem yerine sahadaki futbolumuza bakmalıyız. Biz şampiyon olduğumuz dönemlerde göçebe gibi oynadık. O dönemde çim sahalar nasıldı? Bunu da değerlendirmeliyiz. Bizim sahada Beşiktaş gibi oynamamız gerekiyor. Bu konuyu da göz ardı edemeyiz.

MEDEL'İN ATILMASI KURAL DEĞİL YORUM HATASI

Biz hiç hakem hatası ile kazanmak istemedik, böyle bir zihniyetimiz olmadı. Allah bunu bize nasip etmesin. Hakemlerin daha fazla eğitilmesi lazım. Ceza sistemi olmalı. Hakem hata yapıyor ve ceza verilmiyorsa, o hatayı yapmaya devam eder. Medel'in atılmasında kural değil yorum hatası var. Maç gecesi talimat değiştirebiliyorlar. İçlerindeki sorunu da MHK ile konuşsunlar. Beşiktaş'ın Antalyaspor'a kendi sahasında yenilmesini hakeme bağlarsak hata yaparız. Beşiktaş'ın da Bursaspor'un da bütçesi ortada. Aynı şekilde puan kaybını hakeme bağlarsak yine hata yapmış oluruz.

FENERBAHÇE DERBİSİNE AİLEMLE BİRLİKTE GİDECEĞİM

Geçen sene bir teknik direktörün algılar yaratarak, Türk futbolunu katledişini yaşadık. Şampiyonluk abidik gubidik şeylerle belirlenmesin. Ali Başkan (Koç), beni derbiye davet etmedi. Ben zaten maçlara takımın başkanı olarak gidiyorum. Derbiyi statta izleyeceğim. Kızlarım da gelmek istiyor. "Baba gelelim mi?" dediler. Ailemle birlikte gideceğiz.

NEGREDO BİLMECESİ!

Fikret Orman'ın basın toplantısı düzenlediği sırada, Negredo da Al Nasr için sağlık kontrolünden geçmek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyordu. Orman oyuncuyla ilgili soruya, "Herhalde tatile gidiyordur. Taraftara teşekkür ettiyse bonservis bedeli getirsin biz de ona teşekkür edelim" cevabını verdi. İspanyol yıldız, taraftarlara yönelik veda açıklaması yaparken, yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, "Negredo'ya biz onay vermedik. Haberimiz olduktan sonra havalimanına idari işler sorumlusu Erdinç Gültekin'i gönderdik ve imza beyannamesi aldık (soldaki fotoğraf). Oyuncu, yarın (bugün) 17.00'de idmana çıkmazsa hukuki süreci başlatacağız" dedi.