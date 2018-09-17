Galatasaray, Fatih Terim'le 5 yıl sonra Avrupa'da

Sarı-kırmızılı takım, tarihinin en önemli başarılarını yaşadığı 65 yaşındaki teknik adam idaresinde Avrupa'daki son maçını yine UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadı.

Türk Telekom Stadı'nda 17 Eylül 2013'te İspanya'nın Real Madrid ekibi ile yapılan karşılaşmayı Galatasaray 6-1 kaybederken, Fatih Terim bir süre sonra görevinden ayrıldı.

Tecrübeli teknik adam, geçtiğimiz sezonun ortasında dördüncü kez teknik direktörlük koltuğuna oturduğu sarı-kırmızılı takımı Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa taşıdı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan katılma hakkı kazanan Galatasaray, Lokomotiv Moskova karşılaşmasıyla Fatih Terim idaresinde Avrupa kupalarında 5 yıl (bin 827 gün) sonra maç yapacak.

TERİM YÖNETİMİNDE 64 MAÇ

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 64 karşılaşmaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam idaresindeki bu karşılaşmaların 29'unu kazanırken, 13'ünde berabere kaldı, 22'sinde ise rakiplerine mağlup oldu.

Terim ile Avrupa kupalarındaki maçlarda 97 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 92 gol gördü.

Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı 41 karşılaşmadan ise 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 20 mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Fatih Terim idaresindeki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y UEFA Şampiyonlar Ligi 41 13 8 20 48 70 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 8 8 0 0 23 5 UEFA Kupası 11 5 5 1 17 11 Kupa Galipleri Kupası 4 3 0 1 9 6 TOPLAM 64 29 13 22 97 92

UEFA KUPASI'NDA ŞAMPİYONLUK, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇEYREK FİNAL

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında büyük başarılara imza attı.

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim ile 1999-2000 sezonunda finalde Arsenal'ı eleyerek UEFA Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı ve Avrupa'daki ilk kupasını kazandı.

Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı bir performans ortaya koydu ve çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Terim ile Avrupa kupalarında Real Madrid, Juventus, Manchester United, Paris Saint-Germain, Milan ve Borussia Dortmund gibi önemli ekipler karşısında zafer yaşadı.

TERİM'DEN SONRA 23 MAÇTA 3 GALİBİYET

Galatasaray, Fatih Terim'in 2013 yılında görevinden ayrılmasından sonra Avrupa kupalarında çıktığı 23 karşılaşmanın sadece 3'ünde galip gelebildi.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarındaki son 23 maçına Roberto Mancini, Cesare Prandelli, Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli ve Igor Tudor yönetiminde çıktı.

Galatasaray bu müsabakalarda 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım bu dönemdeki galibiyetlerinin 2'sini Roberto Mancini, birini de Hamza Hamzaoğlu yönetiminde elde etti.