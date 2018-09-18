Akhisarspor'un en 'Avrupalı'sı Seleznov

İlk defa UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Akhisarspor'un UEFA'ya bildirdiği 22 kişilik kadrodan 15 futbolcu daha önce başka takımlarla bu organizasyonda yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda İspanya'nın Sevilla, Rusya'nın Krasnodar ve Belçika'nın Standard Liege takımlarıyla mücadele edecek Akhisarspor, gruptaki ilk maçında 20 Eylül Perşembe günü Krasnador'u konuk edecek.

Yeşil-siyahlı ekibin UEFA'ya bildirdiği 22 kişilik kadrodan 15 futbolcu daha önce başka takımlarla UEFA Avrupa Ligi'nde yer aldı.

EN TECRÜBELİSİ SELEZNOV

Daha önce Dnipro ve Shaktar Donetsk formalarıyla 35 maça çıkan Yevgen Seleznov, bu müsabakalarda 11 gole imza attı. Yeşil-siyahlı ekibin UEFA Avrupa Ligi'nde en tecrübeli ismi ve en golcü ismi konumunda bulunan Seleznov'u Trabzonspor'la 24 karşılaşmada mücadele eden Mustafa Yumlu'yu izliyor.

Türk futbolcular içinde en tecrübeli isim konumunda Mustafa Yumlu'yu 23 maçta 1 gol kaydeden Avdija Vrsajevic takip ediyor.

GOLCÜLER

Daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde forma giyen isimlerden 5'i UEFA Avrupa Ligi'nde gol sevinci yaşadı. Seleznov'un 11 golü bulunurken, Elvis Manu ve Helder Barbosa'nın 4'er, Josue'nin 2 ve Avdija Vrsajevic'in ise 1 golü var.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE FORMA GİYENLER

Akhisarspor'un UEFA kadrosunda yer alıp, daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde forma giyenlerin performansları şöyle:

Futbolcu Takım Oynadığı maç Gol Milan Lukac Partizan 8 - Fatih Öztürk Trabzonspor 5 - Caner Osmanpaşa Trabzonspor 1 - Mustafa Yumlu Trabzonspor 24 - Dany Toulose 7 - Gaziantepspor 4 - Kadir Keleş Trabzonspor 3 - Miguel Lopes Braga 1 - Lyon 5 - Avdija Vrsajevic Hajduk Split 10 - Zeljeznicar 2 1 Osmanlıspor 11 - Josue Porto 2 - Braga 5 2 Bilal Kısa Galatasaray 1 - Elvis Manu Feyenoord 9 4 Helder Barbosa Braga 14 4 AEK 2 - Onur Ayık Werder Bremen 1 - Kardemir Karabükspor 2 - Yevgen Seleznov Shakhtar Donetsk 2 1 Dnipro 33 10 Adrien Regattin Osmanlıspor 8 - Toulose 1 -