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'un en 'Avrupalı'sı Seleznov

İlk defa 'nde yer alacak 'un UEFA'ya bildirdiği 22 kişilik kadrodan 15 futbolcu daha önce başka takımlarla bu organizasyonda mücadele etti. Organizasyonda 35 maça çıkıp 11 gol atan , yeşil-siyahlı ekibin en tecrübeli ve en golcü ismi konumunda bulunuyor. Türk futbolcular içinde Trabzonspor'da 24 UEFA Avrupa Ligi maçına çıktı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018 12:12
Akhisarspor'un en 'Avrupalı'sı Seleznov

İlk defa 'nde mücadele edecek 'un UEFA'ya bildirdiği 22 kişilik kadrodan 15 futbolcu daha önce başka takımlarla bu organizasyonda yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda İspanya'nın Sevilla, Rusya'nın Krasnodar ve Belçika'nın Standard Liege takımlarıyla mücadele edecek Akhisarspor, gruptaki ilk maçında 20 Eylül Perşembe günü Krasnador'u konuk edecek.

Yeşil-siyahlı ekibin UEFA'ya bildirdiği 22 kişilik kadrodan 15 futbolcu daha önce başka takımlarla UEFA Avrupa Ligi'nde yer aldı.

EN TECRÜBELİSİ SELEZNOV

Daha önce Dnipro ve Shaktar Donetsk formalarıyla 35 maça çıkan , bu müsabakalarda 11 gole imza attı. Yeşil-siyahlı ekibin UEFA Avrupa Ligi'nde en tecrübeli ismi ve en golcü ismi konumunda bulunan Seleznov'u Trabzonspor'la 24 karşılaşmada mücadele eden 'yu izliyor.

Türk futbolcular içinde en tecrübeli isim konumunda Mustafa Yumlu'yu 23 maçta 1 gol kaydeden takip ediyor.

GOLCÜLER

Daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde forma giyen isimlerden 5'i UEFA Avrupa Ligi'nde gol sevinci yaşadı. Seleznov'un 11 golü bulunurken, ve 'nın 4'er, Josue'nin 2 ve Avdija Vrsajevic'in ise 1 golü var.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE FORMA GİYENLER

Akhisarspor'un UEFA kadrosunda yer alıp, daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde forma giyenlerin performansları şöyle:

FutbolcuTakımOynadığı maçGol
Milan LukacPartizan8-
Fatih ÖztürkTrabzonspor5-
Caner OsmanpaşaTrabzonspor1-
Mustafa YumluTrabzonspor24-
DanyToulose7-
Gaziantepspor4-
Kadir KeleşTrabzonspor3-
Miguel LopesBraga1-
Lyon5-
Avdija VrsajevicHajduk Split10-
Zeljeznicar21
Osmanlıspor11-
JosuePorto2-
Braga52
Bilal KısaGalatasaray1-
Elvis ManuFeyenoord94
Helder BarbosaBraga144
AEK2-
Onur AyıkWerder Bremen1-
Kardemir Karabükspor2-
Yevgen SeleznovShakhtar Donetsk21
Dnipro3310
Adrien RegattinOsmanlıspor8-
Toulose1-

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Akhisarspor'un en 'Avrupalı'sı Seleznov
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