Bir varmış bir yokmuş

1- Henüz 4. dakikada Villafanez'in sağdan kullandığı serbest vuruşta 20 yaşındaki stoper Merih, Trabzonspor defansı arasından şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Aynı Merih birçok pozisyonda maçın 1-1'e gelmesini engelleyen isimdi.

2- Maçın ilk yarısına kaçan goller ve kalecilerin üstün performansı damga vurdu. Trabzonspor, Rodallega ile iki net pozisyondan yararlanamazken, kaleciler Ufuk ve Onur birçok kez devleşti.

3- Galatasaray maçındaki baskılı oyundan çok uzak görünen Trabzonspor'da kanatlar hiç çalışmadı. Bu duruma müdahale eden Karaman da Olcay ve Nwakaeme'yi oyundan alarak, Abdülkadir ve Amiri'yi yerini koydu ve kontrolü sağlamaya çalıştı.

4- Trabzonspor'daki duran top sorunu bu maçta da devam etti. Duran toptan yediği gole engel olamayan bordo-mavililer maç içerisinde de Sosa ve Yusuf Yazıcı ile kullandığı duran toplardan istediği verimi hiç alamadı.

5- Rakibini iyi analiz eden ve defansif yönüyle dikkat çeken Alanyaspor, kendini bilerek oynadı. Trabzonspor ise yine çok pozisyona girdi ancak bu kez bitiricilik noktasında zayıftı.

6- Galatasaray galibiyeti sonrası bir anda lige damgasını vuran Trabzonspor, Alanya deplasmanında aldığı mağlubiyetle rüyadan erken uyandı.

YAŞAYARAK ÖĞRENECEĞİZ

Ünal Karaman, "Gerçekçi olmalıyız. Büyük takımız diyorsak çok daha fazla efor sarfetmeliyiz" dedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman maç sonu şu değerlendirmeyi yaptı: "Hayatın her anında öğrenmeye açık olacaksın. Oyuncularımız için daha geçerli bu. Zor olacağını biliyorduk. Rakip ikram etmiyor. Onlar da puan için savaşıyor. Kırılma anları var. Onları atabilseydik farklı bir skor olabilirdi. Ancak biz de pozisyon verdik. Daha çok gayret etmemiz gerekiyor. Gerçekçi olmamız lazım. Büyük takımız diyorsak eforumuz daha çok olmalı. Kaybettiğimiz için çok üzgünüm ama yolumuza devam edeceğiz."

4-0 YARAMIYOR!

Milli aradan önce Galatasaray'ı sahasında 4-0 mağlup eden Trabzonspor, Alanya deplasmanında kaybedince ilginç bir tablo ortaya çıktı. Bordo mavili takım, 4-0 kazandığı son 7 müsabaka sonrası deplasmanda sadece 1 kez gülebildi. Kalan 6 maçın karnesi ise 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetten oluşuyor.