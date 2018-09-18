Eren Derdiyok: Gol atıyorsam bu takım sayesinde

Galatasaray'ın başarılı golcüsü Eren Derdiyok, Şampiyonlar Ligi'nin her futbolcunun hayal ettiği bir ortam olduğunu vurgulayarak, "Grupta bu şekilde devam edersek iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum" dedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında evinde Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada bir gol atan sarı-kırmızılıların golcüsü Eren Derdiyok, maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kazandıkları için mutlu olduklarını ifade eden Derdiyok, "Herkes bu sınavı bekliyordu. Sınavı geçtiğimizi düşünüyorum. İyi yaptığımız şeyler var. Eksik yaptığımız şeyler de var. Bunların üzerinde çalışıp, daha iyi olmak istiyoruz. Çünkü hedefimiz daha iyi oynamak" şeklinde konuştu.

"OYNADIĞIMDA ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM"

Kendi performansının iyi gittiğini söyleyen başarılı golcü, "Takım iyi oynuyor. İleriki uçta gol atıyorsam bu takım sayesinde çoğunlukla. Çalışmaya devam edeceğiz. Baskı değil, ben tam tersi yaptığım şeyi yapıyorum. Bunu herkes biliyor. Oynadığımda elimden geleni yapıyorum. Oynamadığımda da elimden geleni yapıyordum. Şans benden yana. Şu an iyi gidiyor, oynuyorum. Şansımı da değerlendirmeye devam etmek istiyorum" diye konuştu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ BİR FUTBOLCUNUN HAYAL ETTİĞİ BİR ORTAM"

Antrenmanlarda frikik çalıştığını belirten Derdiyok, "Hele şimdi birkaç gündür yeni toplarla da çalışmaya başladık. Topu hissetmek için daha çok çalışıyoruz. Sadece frikik değil, kafa topu olsun, orta olsun her yönden eksikliklerimiz var. Orada kendimizi geliştirmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi bir futbolcunun hayal ettiği bir ortam. Galatasaray bu ortama alışık ve ait. Grupta bu şekilde devam edersek iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.