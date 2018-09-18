Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Hürriyet Gücer futbolu bıraktı

futbolu bıraktı

Eskişehirspor’un unutulmaz isimlerinden , futbolu bıraktığını açıkladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018 12:53 Güncelleme Tarihi: 18.9.2018 12:54
Hürriyet Gücer futbolu bıraktı

Gaziantepspor, MKE Ankaragücü, Osmanlıspor ve Eskişehirspor'da uzun yıllar forma giyerek Türk futbolunun başarılı sporcularından olan Hürriyet Gücer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

36 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "10 yaşında başladığım futbol kariyerime iyisiyle kötüsüyle birçok anı sığdırdım. Hep elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak taşıdığım formanın hakkını vermek için çabaladım. Artık futbola değil ama futbolculuk kariyerime nokta koymaya vakti. Beni yetiştiren ve bana emeği geçen hatalarımdan ders çıkarmamı sağlayan tüm hocalarıma bir teşekkürü borç bilirim. Tekrardan yeşil çimlerden karşılaşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Deneyimli orta saha Eskişehirspor formasını 176 kere sırtına geçirirken, Osmanlıspor ile 157, MKE Ankaragücü ile 51 ve Gaziantepspor kulübü ile 25 maçta forma giymişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hürriyet Gücer futbolu bıraktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN