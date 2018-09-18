Hürriyet Gücer futbolu bıraktı

Gaziantepspor, MKE Ankaragücü, Osmanlıspor ve Eskişehirspor'da uzun yıllar forma giyerek Türk futbolunun başarılı sporcularından olan Hürriyet Gücer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

36 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "10 yaşında başladığım futbol kariyerime iyisiyle kötüsüyle birçok anı sığdırdım. Hep elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak taşıdığım formanın hakkını vermek için çabaladım. Artık futbola değil ama futbolculuk kariyerime nokta koymaya vakti. Beni yetiştiren ve bana emeği geçen hatalarımdan ders çıkarmamı sağlayan tüm hocalarıma bir teşekkürü borç bilirim. Tekrardan yeşil çimlerden karşılaşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Deneyimli orta saha Eskişehirspor formasını 176 kere sırtına geçirirken, Osmanlıspor ile 157, MKE Ankaragücü ile 51 ve Gaziantepspor kulübü ile 25 maçta forma giymişti.