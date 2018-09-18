SABAH, Lokomotiv Moskova'yı mercek altına aldı

Rusya şampiyonu Lokomotiv Moskova, mayıs ayından bu yana oldukça geriye gitmiş durumda. Oyuncularıyla problemler yaşayan ve formsuz gözüken Ruslar, İstanbul deplasmanından çekiniyor. 15 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın heyecanını yaşayan Lokomotiv Moskova, 1. torbadan kuraya katılmasına karşın mevcut durumu ve formuyla grubun lokomotifi değil zayıf halkası olma ihtimali daha yüksek bir ekip konumunda. Rusya Ligi'nde 7 haftada 10 puan toplayabilen ve ilk 5'in dışında kalan Galatasaray'ın rakibini mercek altına alan SABAH, Moskova ekibinin artıları ve eksiklerini masaya yatırdı. İşte Lokomotiv'e dair ön plana çıkan detaylar:

DERBİDE KIRIK NOT ALDILAR

Dinamo Moskova'yla oynadıkları derbide Yuri Semin'in öğrencileri, sezon başından beri oynadıkları silik ve temposuz oyunu kırmaya çalıştı. Buna karşın daha 5. dakikada Cardoso'nun golüyle geriye düşünce planları bozulan Lokomotiv, Miranchuk'un bireysel golüyle eşitliği sağlayıp vasat rakibi karşısında evinde 1 puanı kurtarabildi.

SMOLOV İLAÇ OLAMADI

Takımdaki gol sorununu çözmek için gelen Rus Milli Takımı'nın santrforu Fyodor Smolov, istenilen form seviyesine ulaşmış değil. Dinamo Moskova derbisinde oyuna kenardan giren Rus forvet, Galatasaray maçında 11 başlayacak. Yedeği ise Eder.

FERNANDES ARIZA ÇIKARIYOR

Lokomotiv Moskova'nın en büyük baş ağrılarından birisi tanıdık bir yüz olan Manuel Fernandes. Geçen sezon Rus ekibinin oyun kurucusu olan ve üretkenliğiyle alkış alan Portekizli, yeni kontrat teklifini reddetti ve Ocak ayında kulüpten ayrılma ihtimali var.

KRYCHOWİAK'A GÜVENİYORLAR

Sevilla'da yakaladığı büyük çıkış sonrası Paris Saint-Germain kadrosuna katılan ancak 2 yıldır beklentilerin uzağında kalan Grzegorz Krychowiak, bu yaz takıma katılan en önemli isim konumunda. Rus basını, orta sahadaki tecrübesi, kesiciliği ve soğukkanlılığıyla İstanbul deplasmanında puan almanın en önemli mimarı olarak Polonyalı'yı işaret ediyor.

YİNE TERİM YİNE SEMİN

Lokomotiv Moskova ile Galatasaray son kez karşılaştığında sene 2002'ydi ve iki takımın başındaki hocalar yine aynıydı. Fatih Terim deplasmanda 2-0, Semin ise İstanbul'da 2-1 kazanarak zafere ulaşmıştı.