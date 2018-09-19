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Büyük takım mazeretlere sığınmamalı

’un teknik direktörü , Alanyaspor yenilgisinin ardından talebelerini sert dille uyardı

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018
Büyük takım mazeretlere sığınmamalı
Sahasındaki 4-0'lık Galatasaray galibiyeti sonrası Alanya deplasmanında alınan 1-0'lık mağlubiyet 'da şok etkisi yarattı. Teknik Direktör 'ın soyunma odasında talebelerine sert uyarılarda bulunarak, "Büyük takımlar asla mazeretlerin arkasına sığınmaz. 'Artık öğrendik' demekle de bu iş olmaz. Kazanmak için her zaman daha fazla çalışmamız gerekiyor. Daha dikkatli olmalı ve mücadeleyi 90 dakika boyunca asla bırakmamalıyız. Bu maçın başka bir tekrarı olmasın" dediği öğrenildi.

DÖNÜŞ YOLCULUĞU ÇOK ÇİLELİ GEÇTİ!
BORDO-MAVILI takım, Alanya'dan Trabzon'a dönüşte hava muhalefetinin azizliğine uğradı. Maçın ardından Gazipaşa Havalimanı'na giden kafile, uçağın hava şartları nedeniyle Alanya'ya inememesi üzerine otobüsle Antalya'ya geçti. Buradan geç saatlerde uçağa binen bordo-mavililer, sabaha karşı 04.50'de Trabzon'a ulaşabildi.

'RÜYADAN UYANDIK'
ALANYASPOR'DAN alınan yenilgi Trabzon medyasında geniş yer buldu. Taka Gazetesi, "Rüyadan uyandık! G.Saray galibiyeti ile farklı bir havaya giren Trabzonspor, Alanya maçı ile gerçeğe döndü" ifadelerini kullandı. Sonnokta, Gazetesi, "Kendi düşen ağlamaz" başlığını atarken, Kuzey Ekspres ise, 'Kafayı yedik" manşetiyle çıktı. Gazetenin haberinde, "4. dakikada yediğimiz golün altından kalkamadık" değerlendirilmesinde bulunuldu. Günebakış ise mağlubiyeti "Gözlerime inanamıyorum!" başlığı ile duyurdu.
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Büyük takım mazeretlere sığınmamalı
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