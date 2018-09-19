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, Avrupa'da 223. randevuda

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda yarın Hırvatistan'ın takımıyla karşılaşacak sarı-lacivertliler, 44. sezonunu geçirdiği uluslararası arenada 222 maçta 81 galibiyet alırken, 95 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı. , 55. maçına çıkacağı UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 28 galibiyet aldı, 11 maçta yenildi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018 12:25
Fenerbahçe, Avrupa'da 223. randevuda

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında yarın Hırvatistan'ın takımıyla karşılaşacak , Avrupa'da 223. maçına çıkacak.

UEFA organizasyonlarına bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Portekiz'in takımıyla eşleşti.

Rakibine deplasmanda 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, seyircisi önündeki maçta 1-1 berabere kaldı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

Benfica'ya elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalan sarı-lacivertliler, bu kulvarda bugüne dek 54 maça çıktı.

Avrupa arenasında 223. maçını Dinamo Zagreb'e karşı yapacak Fenerbahçe, daha önce oynadığı 222 karşılaşmada 81 galibiyet, 46 beraberlik alırken, 95 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 275 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 328 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa'da kulvarlarına göre oynadığı 222 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:

Organizasyon

OGBMAY
UEFA Kupası541810267291
UEFA Avrupa Ligi542815117349
Şampiyon Kulüpler Kupası3394203070
UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme321210104737
UEFA Şampiyonlar Ligi40116234270
Avrupa Kupa Galipleri Kupası93151111
TOPLAM222814695275328

KUPA 2'DE 55. MAÇ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın 55. maçına çıkacak.

Bu kulvarda daha önce 54 karşılaşma oynayan sarı-lacivertliler, 28 galibiyet, 15 beraberlik alırken, 11 kez yenildi. Fenerbahçe, rakip filelere 73 gol bırakırken, kalesinde 49 gol gördü.

EN BÜYÜK BAŞARI YARI FİNAL

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını yarı final oynayarak elde etti.

Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda teknik direktör yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'ne C Grubu'ndan katılmıştı.

O dönem Fransa'nın Marsilya, Almanya'nın ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden AEL Limasol'un bulunduğu grubu 13 puan toplayarak lider tamamlayan Fenerbahçe, son 32 turunda Belarus'un BATE Borisov takımıyla eşleşmişti.

Rakibini gol yemeden eleyen sarı-lacivertliler, bir üst turda ise Çekya'nın ekibini saf dışı bırakmıştı.

Çeyrek finalde İtalya'nın Lazio takımını da geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, yarı finale yükselme başarısı göstermişti. Fenerbahçe, yarı finalde ise Portekiz'in Benfica takımına elenmekten kurtulamamıştı.

SON UEFA GRUBUNDAN LİDER ÇIKTI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grup müsabakalarında son yıllarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yarı final oynadığı 2012-2013 sezonunda grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda ise grubundan ikinci sırada çıkmayı başardı.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi gruplarına en son katıldığı 2016-2017 sezonunda İngiltere'nin ekibini geride bırakarak, grubundan lider çıkmayı başarmıştı.

Fenerbahçe, geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar ekibine elenerek, taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı.

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Fenerbahçe, Avrupa'da 223. randevuda
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