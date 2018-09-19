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Rapora göre elle müdahale!

Giriş Tarihi: 19.9.2018
Rapora göre elle müdahale!
Beşıktaş'ın kazandığı maçında Medel'in ikinci sarıdan kırmızı kartla atılması ve F.Bahçe derbisinde cezalı duruma düşmesinin ardından hakem Halil Umut Meler, siyahbeyazlılardan büyük tepki görmüştü. Medel'e ikinci sarısının kamuoyundaki tartışmanın aksine, ayakla yapılan faulden gösterilmediği ortaya çıktı. Sporx'in haberine göre hakem Meler, konu hakkındaki raporunda, Medel'in sağ eliyle Boutaib'in sol ayak bileğinden kavrayarak atağa kalkmasını engellediğini, bu nedenle pozisyonda sarı kartını kullandığını belirtti.
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Rapora göre elle müdahale!
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