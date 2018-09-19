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'da Ibanez idmanı yarıda bıraktı

'in 6'ncı haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan , bugün saat 10.50'de yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda sakatlık yaşayan sol bek oyuncusu , çalışmayı yarıda bıraktı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018 16:26 Güncelleme Tarihi: 19.9.2018 16:27
Trabzonspor'da Ibanez idmanı yarıda bıraktı

'da idmanda sakatlık yaşayan çalışmayı yarıda bıraktı.

'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda pas varyasyonlarının ardından dar alanda oyun oynandı. Son bölümde ise şut çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yapıldı. Tüm oyuncuların yer aldığı antrenmanda Kamil Ahmet Çörekçi ile Majed Hosseini takımdan ayrı koşu yaptı.

ANTRENMAN 20 DAKİKA GEÇ BAŞLADI

Bu arada spor'da saat 10.30'da gerçekleştirilmesi planlanan antrenman, 20 dakika gecikmeli başladı. Antrenman öncesi teknik direktör Ünal Karaman'ın futbolcularla özel bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenilirken, bu görüşmenin sonrasında futbolcular saat 10.50'de antrenman sahasına gelerek çalışmalara başladı.

IBANEZ DEVAM EDEMEDİ

Antrenmanın son bölümünde yarı sahada oynanan çift kale maç sırasında sol bek oyuncusu Luis Ibanez, girdiği ikili mücadelede sol ayağından sakatlık yaşadı. Saha kenarında bir süre tedavisi gerçekleştirilen Arjantinli oyuncu, antrenmanı tamamlayamadı ve ayağı buzla sarılı şekilde soyunma odasına gitti.

Bordo-Mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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Trabzonspor'da Ibanez idmanı yarıda bıraktı
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