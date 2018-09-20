Bizim gecemiz olsun

Uluslararası arenada ilk kez boy gösterecek olan Akhisarspor evinde Rus temsilcisi Krasnodar'ı ağırlayacak

Vodafone Park'ta Norveç ekibi Saprsborg'u konuk edecek Beşiktaş'ın hedefi gruplara galibiyetle başlamak?

Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön elemede veda eden Fenerbahçe, Zagreb'de yeni umutlara yelken açmak istiyor?

AKİGOLAR SİFTAH PEŞİNDE

Sezona Süper Kupa zaferiyle start veren ancak ligde gelen kötü sonuçların ardından Safet Susic'le yollarını ayıran Akhisarspor, J Grubu'nda Krasnodar ile oynayacağı maça antrenör Cem Kavçak yönetiminde çıkacak. Ege ekibinin hedefi ilk kez katıldığı Avrupa kupalarına iyi bir başlangıç yapmak.

YAYINLAR YİNE BELİRSİZ

Avrupa Ligi'nde mücadele eden 3 temsilcimizin maçlarını yayınlayacak kanal, gazetemiz basıldığı saate kadar belli olmamıştı. Avrupa Ligi karşılaşmalarının yayın hakkını elinde bulunduran Saran Holding ile BeinSports arasındaki görüşmeler sürerken, bugün anlaşmanın olması bekleniyor.

KARTAL KÖTÜ EV SAHİBİ

I Grubu'nun açılış maçında Norveç takımı Sarpsborg'u ağırlayacak olan Beşiktaş, Avrupa kupalarında iç sahada kolay kolay kaybetmiyor. Siyah-beyazlılar, son 17 Avrupa maçında sadece Club Brugge ve Bayern Münih'e mağlup olurken, 8 kez kazanma başarısı gösterdi. 7 mücadeleden de beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş'ın 105 maçlık genel iç saha performansı ise 55 galibiyet, 25 beraberlik ve 25 yenilgi şeklinde. Sahasında rakiplerine 161 gol atan Kara Kartal'ın kalesinde gördüğü gol sayısı 103.

KANARYA FİRE VERMİYOR

D Grubu'nda bu akşam Dinamo Zagreb'e konuk olacak Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasındaki başarısıyla dikkat çekiyor. Sarılacivertliler, bu aşamada 5 kez mücadele ederken, yer aldığı tüm gruplardan çıkarak adını bir üst tura yazdırmasını bildi. Sarı-lacivertli temsilcimizin tek dezavantajı ise dış sahada istediği sonucu almakta zorlanması. Avrupa kupalarında deplasmanda şimdiye kadar 112 maça çıkan Kanarya, 63 kez mağlup olurken, 27 galibiyet ve 22 beraberlik aldı.