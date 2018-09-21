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, derbisi hazırlıklarına başladı

, Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2018 13:43
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına başladı

Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Dünkü maçta oynayan futbolcular, salonda rejenarasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamlarken, diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı.
Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, derbi hazırlıklarına yarın saat 17.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına başladı
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