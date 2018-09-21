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spor istikrar arıyor

Sezon başından beri sakat ve formsuz oyuncular nedeniyle aynı 11’le sadece iki maça çıkabilen spor, Göztepe sınavı öncesi de aynı problemle karşı karşıya.

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2018
Trabzonspor istikrar arıyor

'de iç sahadaki iyi sonuçları deplasmana taşıyamayan spor, kadro istikrarını da sağlayamadı. Geride kalan 5 haftada sadece iki maç üst üste aynı 11'le sahaya çıkan bordomavili takımda en büyük sorun sakat ve formsuz oyuncular. Teknik direktör ise Alanyaspor yenilgisi nedeniyle kadroda mini bir revizyon yapacak. Karaman'ın form tutan Vahid Amiri'yi 11'e almayı planladığı, Olcay ile Yusuf ikilisinden birini ise yedeğe çekeceği belirtildi.

'ELİNİ TAŞIN ALTINA KOY SOSA'

'da 'ın ardından ikinci kaptanlığa getirilen Jose Sosa, bundan sonraki süreçte daha fazla sorumluluk alacak. 33 yaşındaki oyuncuyla özel olarak görüşen Ünal Karaman, tecrübelerini sahaya aktarmasını istedi.

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Trabzonspor istikrar arıyor
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