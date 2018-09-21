Trabzonspor istikrar arıyor

Süper Lig'de iç sahadaki iyi sonuçları deplasmana taşıyamayan Trabzonspor, kadro istikrarını da sağlayamadı. Geride kalan 5 haftada sadece iki maç üst üste aynı 11'le sahaya çıkan bordomavili takımda en büyük sorun sakat ve formsuz oyuncular. Teknik direktör Ünal Karaman ise Alanyaspor yenilgisi nedeniyle kadroda mini bir revizyon yapacak. Karaman'ın form tutan Vahid Amiri'yi 11'e almayı planladığı, Olcay ile Yusuf ikilisinden birini ise yedeğe çekeceği belirtildi.

'ELİNİ TAŞIN ALTINA KOY SOSA'

Trabzonspor'da Onur Kıvrak'ın ardından ikinci kaptanlığa getirilen Jose Sosa, bundan sonraki süreçte daha fazla sorumluluk alacak. 33 yaşındaki oyuncuyla özel olarak görüşen Ünal Karaman, tecrübelerini sahaya aktarmasını istedi.