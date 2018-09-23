Beşiktaş'ın zafer planı!

Beşiktaş
, Kadıköy'deki F.Bahçe derbisinde tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapıyor. Ezeli rakiplerinin Dinamo Zagreb'e 4-1 yenildiği maçı kurmaylarıyla birlikte mercek altına alan Şenol Güneş
, planlarını hücum futbolu üzerine kurdu. F.Bahçe defansının kırılgan yapısından faydalanmak isteyen tecrübeli çalıştırıcı, takımına üçüncü bölgede pres yaptırıp, teknik kapasitesi yüksek oyuncularıyla sonuca gitmeyi hedefliyor. BABEL FORVETE, LENS SAĞ KANADA
Güneş, bu nedenle Babel, Quaresma, Lens, Ljajic ve Oğuzhan'ı Kadıköy'de ilk 11'de sahaya sürecek. Forvette Larin'den istediği verimi alamayan tecrübeli çalıştırıcı, Pepe ile birlikte takımın en fazla gol atan ismi olan Babel'i ileri uçta oynatacak. Sol kanada Quaresma'yı çekerken, sağ kanatta ise Lens'e görev verecek. Şenol Güneş, zorlu karşılaşma öncesi talebeleriyle yaptığı görüşmede, "Sizden 90 dakika boyunca mücadele ve yüksek tempo bekliyorum"
diyerek 3 puan talimatı verdi. 0
Şenol Güneş, 30 yıllık kariyerinde 6 farklı takımla ligde Fenerbahçe
deplasmanında çıktığı 20 maçta da galibiyet sevinci yaşayamadı. Deneyimli teknik adam, bu karşılaşmaların 15'ini kaybederken, 5'inden beraberlikle ayrıldı. 3?
Loris Karius, siyah-beyazlı takımla çıktığı üç maçta da kalesini gole kapatamadı. Beşiktaş
, bu karşılaşmalarda deplasmanda Bursaspor'la 1-1 berabere kalırken, evinde Yeni Malatyaspor'u 2-1, Sarpsborg'u ise 3-1'lik skorlarla mağlup etti.
5 golü olan Babel, Pepe ile birlikte Beşiktaş'ın en skorer ismi. Lens'in ise bu sezonki resmi maçlarda 2 gol ve 4 asisti var. ROCO KULÜBEYE VİDA İLK 11'E
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sarpsborg maçında defanstaki başarılı futbolunu golle süsleyerek galibiyette büyük pay sahibi olan Enzo Roco, Fenerbahçe derbisinde yedek soyunacak. Teknik direktör Şenol Güneş'in, Fenerbahçe'nin Slimani ve Ayew gibi etkili silahlarını durdurmak için Domagoj Vida'nın tecrübesinden yararlanmak istediği öğrenildi. ATİBA: YÜZDE YÜZ HAZIR DEĞİLİM
Medel'in kırmızı kart cezalısı olması nedeniyle Şenol Güneş'in ilk 11 planları arasında yer alan Atiba Hutchinson
, kendisini yüzde yüz hazır hissetmediğini ve ağrılarının sürdüğünü söyledi. Kanadalı yıldız için son kararın yarın verileceği açıklanırken, ön liberoda Tolgay Arslan
'la birlikte Oğuzhan Özyakup
'un görev yapması yüksek ihtimal olarak görülüyor.