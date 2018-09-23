Fırsat ayağına geldi!

Kasımpaşa ve Lokomotiv Moskova'yı Türk Telekom Stadı'nda farklı mağlup eden Galatasaray
'da, Akhisar deplasmanında tek eksik cezalı Belhanda. Belhanda'nın yokluğunda Emre Akbaba'yı 10 numara pozisyonuna çekecek olan teknik direktör Fatih Terim
, Lokomotiv maçında oyuna sonradan girip etkili olan Onyekuru'ya ilk 11'de görev vermeye hazırlanıyor. Sarıkırmızılı takımın deplasmanda yaşadığı sıkıntıları dikkate alan tecrübeli çalıştırıcı, ideal 11'inde fazla değişiklik yapmayı düşünmüyor. OZAN KABAK YEDEK OTURACAK
Başakşehir'in Bursa'da berabere kaldığı, Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin olduğu haftada Galatasaray, Akhisar'da kazanıp şampiyonluk yarışındaki rakipleriyle arasındaki farkı açmak istiyor. Fatih Terim'in, Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto deplasmanı öncesi iç sahadaki Erzurum maçında rotasyon yapacağı öğrenildi.
Ozan Kabak ve Ömer Bayram gibi isimlerin Akhisar'da yedek olup haftaya Türk Telekom Stadı'nda şans bulması bekleniyor. SELÇUK YOK
Galatasaray'da önceki gün yapılan idmanda sakatlanan ve sağ adale grubunda kanama tespit edilen Selçuk İnan, Akhisar maçı kadrosuna alınmadı. 14&NBSP;GÜNDE&NBSP;4&NBSP;MAÇ
Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray için kritik süreç başlıyor. Sarıkırmızılı takım, milli araya kadar olan süreçte iki haftada üçü deplasmanda dört maça çıkacak.
Akhisarspor ile zorlu maratona başlayacak Galatasaray, evinde Erzurum'u ağırladıktan sonra Porto ve Antalya
'ya konuk olacak. LEVENT TÜZEMEN&NBSP;DİYOR Kİ
Fatih Terim, rotasyonu İstanbul'daki Erzurumspor maçında yapabilir. Başakşehir'in puan kaybetmesinden sonra yarın Kadıköy'deki derbide ya bir takım ya da berabere kalarak iki takım da kayıplar yaşayabilir. Terim'in bu fırsatları düşünerek ideal kadrosuyla çıkması doğru bir hamle olur.
Akhisar'dan alınacak 3 puan ile rakipleri ile arasındaki farkı açma fırsatı yakalayacak olan G.Saray, ligdeki zor maçlar dönemine denk gelen Avrupa karşılaşmalarına da böylece kafaca rahat çıkar. Onyekuru,
G.Saray için önemli bir silah. İki kanatta çabuk oyuncu oynatmak sarı-kırmızılılara hücum yollarında hem zenginlik hem de verimlilik sağlar.