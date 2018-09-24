Kağıt üstünde Beşiktaş!

Bugün Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe
-Beşiktaş
derbisi öncesinde iki takım da istim üzerinde. Sezonun geride kalan bölümünde sayısal veriler incelendiğinde siyah-beyazlılar öne çıkıyor. İşte iki ezeli rakibinin 5 haftalık performansları: İSABETLİ ŞUTTA BÜYÜK FARK
Opta verilerine göre; Beşiktaş, 5.8 ortalama ile ligin en fazla isabetli şut atan ekibi. Aynı zamanda maç başına rakibe şut izni vermede 9 ortalama ile ligin en iyisi. Fenerbahçe, 2.8 isabetli şut ortalaması ile sondan ikinci sırada. 12.8 şuta izin verme ortalaması ile de en kötü 6. takım. TOP ÇALMADA VİDA VE ISLA
Siyah-beyazlılar, 18.8 rakibin ayağından top çalma ile ligin en iyi 2. takımı konumunda. Sarı-lacivertliler ise 13 ortalama ile en az top çalan 2. takım. Bunun yanı sıra Fenerbahçe 7.2'lik atak kesme değeri ile ligde ancak bir takımı geride bırakabildi. 2.8 ortalama ile lig 7.'si olan Vida, 1.7 ile 31. sırada bulunan Isla ön plana çıkan isimler. PEPE GEÇİT VERMİYOR
Kartal, maç başına 25.4 olan rakip atağı uzaklaştırma değeriyle ligin en iyi 4. takımı. Fenerbahçe, bu istatistikte 18.6'lık oranıyla kendisine ancak 14. sırada yer bulabildi. Beşiktaş'ın atak uzaklaştırmada konusunda en başarılı ismi ise Pepe
. HAVA TOPUNDA YAKINLAR
Hava topu kazanma ortalamasında siyah-beyazlılar, 26.6 ile ligin zirvesine otururken Fenerbahçe, 23.6 ile 3. sırada yer alıyor. Maç başına 6.2 ortalamaya sahip olan Pepe, Süper Lig'in en iyi ikinci ismi. GOLLÜK PAS KARA KARTAL'IN İŞİ
Şu ana kadar ligde Beşiktaş 10 gol, Fenerbahçe ise 5 gol attı. Siyah-beyazlı oyuncular maç başına 14 gol pozisyonuna sokmaya yönelik pas sayısı ile de zirvenin sahibi. Sarı-lacivertlilerde bu değer 8.6 olarak gerçekleşti. Öte yandan Cocu'nun ekibi, 66.4 olan maç başına hatalı kısa pas değeri ile ligin en kötüsü. QUARESMA, OĞUZHAN VE CANER İLK 10'DA
Gollük pas sayısında Beşiktaş'ın en başarılı isimleri Quaresma, Caner ve Oğuzhan oldu. Quaresma, maç başına 4 gollük pas ortalaması ile ligin en iyi oyuncusu. Caner 2.8 ile 4., Oğuzhan ise 2.4 ile 8. sıraya adlarını yazdırdı. Fenerbahçe'nin bu alanda en iyileri 17. sırada olan Slimani (2), 40. sıradaki Şener (1.3) ve 55. sıradaki Mehmet Ekici
(1).