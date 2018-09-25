Ben de memnun değilim! Cocu, derbide 3 puanı hak ettiklerini söyledi, istifa çağrıları için konuştu: "Biz başkan ve yönetimle birlikte yola çıktık. Değişim sürecinde kötü-iyi kararlar alınabilir. Taraftara söyleyebileceğim tek şey onlara teşekkür etmek. Memnun değillerse bunu dile getirmekte özgürler"

Giriş Tarihi: 25.9.2018