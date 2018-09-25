Ben de memnun değilim!

Fenerbahçe
ile sezona kötü başlayan ve derbiden de beraberlikle ayrılan teknik direktör Cocu maç sonu istifa çağrıları için konuştu. İşte Hollandalı hocanın açıklamaları: İlk derbi maçımdı. Hayranlık uyandırıcı bir atmosfer vardı. İlk yarı en iyi oyunumuzdu. Bize gelecek için güven verdi.
İkinci yarı Valbuena ve Eljif'le öne geçebilirdik. Takımımın agresifliğinden memnunum. Galibiyeti hak ettik ama her zaman hak ettiğinizi alamıyorsunuz.
İstifa çağrıları da futbolun bir parçası. Şu anki durumumuzdan memnun olamam. Dinamo Zagreb maçını konuşmak bile istemiyorum. Uç düzeyde kötü olduğumuz bir maçtı. Eğer o maçı bu seviyede oynasaydık skor farklı olurdu ama bunu değiştiremeyiz.
Biz başkan ve yönetimle birlikte yola çıktık. Kulüpte çok fazla değişiklik oluyor. Bu değişim sürecinde kötü-iyi kararlar alınabilir, buna takılmıyorum. Taraftara söyleyebileceğim tek şey teşekkür etmek.
Memnun değillerse bunu dile getirmekte özgürler. Biz o sabrın karşılığını vereceğiz. KOÇ'TAN SİTEM! F
enerbahçe'nin sahasında Beşiktaş
'la 1-1 berabere kalması sonrası tribünlerden protesto
lar yükseldi. Fenerbahçe tribünlerinin büyük kısmından takımı en son şampiyon yapan eski teknik direktör Ersun Yanal
lehine tezahüratlar başladı. Başkan Ali Koç
'a yakın yerlerde de maçı izleyen taraftarlar da bizzat başkana Cocu'nun değişmesi yönünde taleplerini ilettiler. Başkan Koç bunun üzerine "Söz vermiştiniz, hani sabredecektiniz"
diyerek sitem etti. KOREOGRAFİ
Okul açıktaki "Dalgalandıkça göklerde, Sevdan bitmez gönüllerde" yazılı pankart Kadıköy'deki tribünleri coşturdu. SARGILI PROTESTO!
F.Bahçe ile Beşiktaş arasındaki maça iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Sarı-lacivertliler derbiye özel koreografi hazırladı. Okul açıkta yer alan koreografide "Dalgalandıkça göklerde, Sevdan bitmez gönüllerde" ifadeleri yer alırken sarı-lacivertli bayrağı taşıyan taraftar resmedildi. Bu arada Fenerbahçeli bir grup taraftar maça başlarında sargıyla geldi. Taraftarlar, geçen sezon Türkiye Kupası yarı finalinde başına yabancı madde geldiği için hastaneye kaldırılan
Şenol Güneş'e göndermede bulundu. Sahaya maçın başlamasına 3 dakika kala 20.57'de çıkan Güneş'e küfürlü tezahüratlar yapılması üzerine Ülker Stadyumu'nda müziğin sesi normalin çok üstünde açılarak önlem alındı.