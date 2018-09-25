‘Türk futbolu seviye atladı’

Fenerbahçe
'nin eski futbolcuları Appiah
ve Lugano
, Beşiktaş
derbisi için İstanbul'a geldiler. Bir dönem sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi olmuş iki eski futbolcu, maç öncesi sahaya çıkarak tribünleri selamladı. Derbi öncesinde FB TV'ye konuk olan Appiah'ın yayını sırasında stüdyoya aniden giren Lugano eski takım arkadaşına sürpriz yaptı. Appiah kulüp televizyonuna verdiği röportajda ise, "Türk futbolunun iyiye gittiğini düşünüyorum. Eskiye göre daha üst bir seviyede. Her sene birçok Türk takımı Avrupa sahnesinde. Bence Türk futbolu eskiye oranla daha üstün durumda"
ifadelerini kullandı.