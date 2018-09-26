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futbolu bıraktı

Bir dönem Fenerbahçe’de de forma giymiş olan milli kaleci , aktif futbol yaşantısını noktaladığını açıklayarak, antrenör olarak futbola hizmet edeceğini söyledi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 12:16 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 12:30
Serdar Kulbilge futbolu bıraktı

Fenerbahçe, Bursaspor ve Gaziantepspor gibi takımlarda forma giymiş olan deneyimli kaleci Serdar Kulbilge, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Aktif futbol hayatını noktaladığını ifade eden Kulbilge, bu kararı alırken zorlandığını aktararak, "Ailemle beraber aldığım bir karardı. İnşallah iyi olacağını umut ediyorum. Artık kariyerime Türk futboluna antrenörlük yaparak hizmet etmek istiyorum. Avrupa'ya kaleci transferi yapılmasını istiyorum. Avrupa'ya futbolcularımız gidiyor, neden kalecilerimiz transfer olmasın? İyi kaleciler yetiştirerek, Türk futboluna hizmet etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

38 yaşında kariyerini sonlandıran , son olarak TFF 2. Lig ekiplerinden Sarıyer'de görev yapmıştı.

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Serdar Kulbilge futbolu bıraktı
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