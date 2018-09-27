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Phillip Cocu - farkı

Fenerbahçe teknik direktörü Phillip Cocu; gol, şut, top çalma ve atak kesme gibi değerlerde ’ın gerisinde kaldı.

TANER KARAMAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018
Phillip Cocu - Aykut Kocaman farkı

F.Bahçe'de geleceği tartışılan teknik direktör Phillip Cocu, istatistiklerde selefi 'ın gerisinde kaldı. Kocaman ile maç başına 2,29 olan gol ortalamasını Cocu ile 1,00'e düşüren sarı-lacivertliler, maç başına 3.5 isabetli şut ortalaması ile de Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Türkiye'de 116 takım arasında ancak 86. sırada yer alabildi. Bu değer geçen sezon 5.3'tü... Takımın şut karnesi geçen sezona göre yüzde 23,7 düşerken, top çalma değeri ise yüzde 51,9 geriledi. F.Bahçe'nin atak kesme performansı yüzde 51,2, bire birde adam geçebilme başarısı ise yüzde 78,4 düştü.

RAKAMLAR FARKLI SÖYLÜYOR
Aykut Kocaman, hücum futbolu oynatmadığı eleştirilerine maruz kalmış ve yeni yönetimin tercihi olmamıştı.

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Phillip Cocu - Aykut Kocaman farkı
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