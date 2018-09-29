Altyapı zirvesi

TFF Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas ile Fenerbahçe
Kulübü'nün yetkilileri, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi
'nde bir araya geldi. Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Damien Comolli ve futbol altyapı teknik koordinatörü David Badia Cequer'in de yer aldığı buluşmada, genç oyuncu gelişimi ve eğitimine dair görüş alışverişinde bulunuldu. KOCAMAN: F.BAHÇE İLE İLGİLİ GÜNDEMİM YOK
SARI-LACIVERTLI takımın eski teknik direktörü Aykut Kocaman
, Fenerbahçe hakkında kendi ağzından ifadelerin bulunduğu haberleri yalanladı. Fenerbahçe ile ilgili hiçbir gündeminin olmadığını belirten tecrübeli hoca, "Takım bir değişim sürecindedir. Bu dönemin sancıları olabilir. Bu da normaldir"
diye konuştu.