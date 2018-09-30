Çaykur Rizespor - Fenerbahçe [CANLI]

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında ligde iyi günler geçirmeyen Fenerbahçe ile son sıralardan kurtulmak isteyen Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor, Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya geliyor. 19.00'da başlayan mücadelede Cüneyt Çakır düdük çalıyor. Çakır'ın yardımcıları ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun

ÇAYKUR RİZESPOR 0-0 FENERBAHÇE

İLK 11'LER

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Orhan, Mehmet, Brabec, Ali, Saadane, Musa, Umar Aminu, Boldrin, Samudio, Vedat Muriqi

FENERBAHÇE: Harun, Şener, Reyes, Roman, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Aatif, Benzia, Ayew, Slimani