Çaykur Rizespor - Fenerbahçe [CANLI]

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında ligde iyi günler geçirmeyen Fenerbahçe ile son sıralardan kurtulmak isteyen Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor, Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya geliyor. 19.00'da başlayan mücadelede Cüneyt Çakır düdük çalıyor. Çakır'ın yardımcıları ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun
ÇAYKUR RİZESPOR 0-0 FENERBAHÇE
İLK 11'LER
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Orhan, Mehmet, Brabec, Ali, Saadane, Musa, Umar Aminu, Boldrin, Samudio, Vedat Muriqi
FENERBAHÇE: Harun, Şener, Reyes, Roman, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Aatif, Benzia, Ayew, Slimani