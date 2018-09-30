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'in 7. haftasında deplasmanda ile karşılaşıyor. Mücadeleyi sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.9.2018 17:51 Güncelleme Tarihi: 30.9.2018 19:00
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe [CANLI]

'in 7. haftasında ligde iyi günler geçirmeyen ile son sıralardan kurtulmak isteyen Karadeniz temsilcisi , Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya geliyor. 19.00'da başlayan mücadelede düdük çalıyor. Çakır'ın yardımcıları ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun

ÇAYKUR RİZESPOR 0-0 FENERBAHÇE

İLK 11'LER

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Orhan, Mehmet, Brabec, Ali, Saadane, Musa, Umar Aminu, Boldrin, Samudio, Vedat Muriqi

FENERBAHÇE: Harun, Şener, Reyes, Roman, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Aatif, Benzia, Ayew, Slimani

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Çaykur Rizespor - Fenerbahçe [CANLI]
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