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Porto maçı öncesi Galatasaray'da 3 artı 3 eksi

Galatasara'da , Maicon ve Younes ’nın performansları Porto maçı öncesi ümit verdi. Ancak cezalı ve sakatlıklarla ortaya çıkan tablo da can sıkıyor.

Giriş Tarihi: 30.9.2018
Porto maçı öncesi Galatasaray'da 3 artı 3 eksi

Galatasaray Teknik Direktörü , Porto deplasmanını düşünerek Erzurumspor maçında rotasyona gitti. Aslan 1-0'lık galibiyetle Akhisar yenilgisini telafi etti. Porto sınavı öncesi olumlu ve olumsuz iki ayrı tablo ortaya çıktı:

ARTILAR: Maicon-Nagatomo-Belhanda
1- Erzurumspor maçında dinlendirilen Nagatomo'yu aratmadı. Ömer ligde süre almaya devam edecek ve Japon sol bek Şampiyonlar Ligi'ne 'fit' çıkacak.

2- Bir ay sonra forma giyen Maicon, Erzurumspor maçında hem fiziksel açığını kapadı hem de attığı golle moral kazandı. Brezilyalı stoper eski takımı Porto'ya karşı göreve hazır.

3- Ligde cezalı olduğu 3 maçta yokluğu hissedilen takıma dönüyor. Porto'da ilk 11'de oynayacak Belhanda'dan Fatih Terim umutlu.

EKSILER: Mariano-Ndiaye-Emre-Eren

1- Brezılyalı yıldızlar Mariano ve hâlâ form tutamadı. Savunması kuvvetli Linnes, Porto deplasmanında formaya Mariano'dan daha yakın.

2- Lokomotıv Moskova maçında kırmızı kart gören Ndiaye cezalı. 10 gündür tedavi olan Selçuk hazır değil. Donk-Fernando ikilisi dışında Porto'da ön libero alternatifi yok.

3- Erzurumspor maçında sakatlanan Emre Akbaba ve , Porto karşısında yok. İki oyuncunun yokluğunda Terim'in eli özellikle hücum hattında çok daraldı...

ABOUBAKAR 6 AY YOK

Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda çarşamba günü deplasmanda karşılaşacağı Porto'da şoku yaşanıyor. Önceki gün Tondela ile oynanan lig maçında sol diz ön çapraz bağlarından sakatlanan Kamerunlu oyuncu en az 6 ay sahalardan uzak kalacak. Aboubakar'ın yerine oyuna girip galibiyet golünü atan Tiquinho da adı listesinde yazılmadığı için Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

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