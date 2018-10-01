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Son dakika: 'da şok ayrılık! ...

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz cumartesi günü Trabzonspor'a 4-2 yenilen , Teknik Direktör ile yollarını ayırdı.

Giriş Tarihi: 1.10.2018 12:13 Güncelleme Tarihi: 1.10.2018 12:22
Son dakika: Kasımpaşa'da şok ayrılık! Kemal Özdeş...

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı. Sportif Direktörü Bekir Nursal Bilgin yaptığı açıklamada, ile yapılan görüşmede oluşan fikir ayrılıkları sonucunda ayrılık kararı alındığını açıkladı.

Kasımpaşa'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş ile yapılan görüşmelerde oluşan fikir ayrılıkları sonucunda Teknik Direktörümüz ayrılık kararı almıştır.

Kendisine ve ekibine bundan sonraki yaşantılarında başarılar dileriz.

Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.
Sportif Direktörü Bekir Nursal Bilgin"

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Son dakika: Kasımpaşa'da şok ayrılık! Kemal Özdeş...
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