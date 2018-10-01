Son dakika: Kasımpaşa'da şok ayrılık! Kemal Özdeş...

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı. Kasımpaşa Sportif Direktörü Bekir Nursal Bilgin yaptığı açıklamada, Kemal Özdeş ile yapılan görüşmede oluşan fikir ayrılıkları sonucunda ayrılık kararı alındığını açıkladı.

Kasımpaşa'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş ile yapılan görüşmelerde oluşan fikir ayrılıkları sonucunda Teknik Direktörümüz ayrılık kararı almıştır.

Kendisine ve ekibine bundan sonraki yaşantılarında başarılar dileriz.

Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.

Sportif Direktörü Bekir Nursal Bilgin"