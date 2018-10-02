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'da şoku

'da sakatlığı bulunan 'nin yaklaşık 1 ay sonra takımla birlikte çalışmalara katılacağı açıklandı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018 14:50 Güncelleme Tarihi: 2.10.2018 15:14
Bursaspor'da Henri Saivet şoku

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor'un Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan ve kenara gelen Henri Saivet'nin durumunu netleşti. Deneyimli oyuncunun arka adalesinde ikinci derece yırtık olduğu tespit edilirken, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Saivet bu sürenin ardından takımla birlikte çalışmalara başlayabilecek.

Öte yandan , ligin 8'inci haftasında evinde oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürürken hafif sakatlıkları bulunan ve Tunay Troun takımdan ayrı çalıştı. Minyatür kalelerle yapılan kontrol pas oyununun ardından antrenmanda yeşil beyazlı oyuncular yarı sahada çift kale maç yaptı. spor yarın sbaah saatlerinde yapacağı idman ile hazırlıklarını sürdürecek.

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Bursaspor'da Henri Saivet şoku
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