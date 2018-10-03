Giresunspor Hüseyin Kalpar ile görüştü

Bozbağ, Atatürk Meydanı'ndaki ofisinde düzenlediği basın toplantısında, yaptıkları görüşme sonrası yolları ayırdıklarını teknik direktör Metin Diyadin ve ekibine şu ana kadar verdiği hizmetlerden doyalı teşekkür etti.

Metin Diyadin ile 1,5 yıl çalıştıklarını ifade eden Bozbağ, bundan sonraki mesleki yaşamında Diyadin'e başarılar diledi.

Bozbağ, ülkenin çok sıkıntılı günlerden geçtiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu durumda bir sponsorluk olmadan kulüp yönetmeye çalışıyoruz. Alınacak hoca her şeyden önce Giresunspor'un şartlarına, mali yapısına uyacak, en önemli hedefimiz bu. Yarın sabah da teknik direktör ile anlaşırız ama sakın yanlış anlaşılmasın, 8 aylığına bir teknik direktöre Mustafa Bozbağ 2 milyon lira vermez."

Şartlar uyduğu takdirde en kısa sürede bir teknik direktörle anlaşacaklarını belirten Bozbağ, "Şu ana kadar sadece teknik direktör Hüseyin Kalpar ile görüştüm, Hüseyin hoca ile yarım saat süren bir telefon görüşmesi yaptım. Onun dışında yazılan çizilen hiçbir teknik adamla hiçbir görüşme yapmadım." ifadelerini kullandı.

Bozbağ, bir gazetecinin "Hüseyin hoca ile görüşmeniz nasıl geçti?" sorusuna, "Yani Hüseyin hoca ile maddiyata takıldık. Hüseyin hocaya biz bir fiyat verdik, o da düşünüyor, bu arada arayışlarımız devam ediyor. Sosyal medyada İrfan Buz ile görüştüğümüz yazılmış, ben İrfan hocayı çok severim, şu süreçte temasa geçmedim." cevabını verdi.

Başka bir gazetecinin "Adanaspor oyuncusu Hakan Barış'ın geçen hafta oynanan maç sonunda yaptığı bazı hareketleri nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu Bozbağ, şöyle yanıtladı:

"Ben Hakan Barış'ın yanına gittiğimde şahsıma küfür etti. Hakan Barış bitmiş halde gelmişti Giresunspor'a, bitmiş halde de gitti, yaklaşık 40-50 bin lira para verdik o çocuğa. Sen gol atabilirsin, Giresunspor ilk kez de yenilmiyor, bir insanın ahlakı benim için daha fazla önemlidir. Onun için Hakan Barış'ın bundan sonraki futbol yaşamını hep beraber göreceğiz."