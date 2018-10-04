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kararsızlığı

Güneş, oyun kurucu olarak Oğuzhan ve Ljajic arasındaki seçimini bugün yapacak

Giriş Tarihi: 4.10.2018
10 numara kararsızlığı
Şenol Güneş, 'de cezalı olan 'i, Malmö'ye karşı oynatmayı planlıyor. Bu da orta saha kurgusunu büyük ölçüde etkileyecek. Çünkü Kayserispor maçında sol bekte oynayan , Malmö karşılaşmasında gerçek görev bölgesine dönecek. Hafta içi gerçekleştirilen idmanlarda orta sahada Medel, Tolgay ve Oğuzhan'ı deneyen Güneş'in, Ljajic konusunda ise kararsızlık yaşadığı belirtildi. Tecrübeli çalıştırıcının, Sırp yı oynatması durumunda Oğuzhan'ı kulübeye çekeceği, nihai kararını ise maç öncesi vereceği öğrenildi.

"BEŞİKTAŞ'I ÜZEB��LİRİZ"
MALMÖ Teknik Direktörü Uwe Rösler, düzenlediği basın toplantısında gözdağı verdi: "Beşiktaş yenilmeyecek bir takım değil. Onları LASK Linz'e ve Sarpsborg'a karşı izledik. Bizim onlardan daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Bu bizim Beşiktaş'a karşı şansımızı artırıyor. Beşiktaş'a saygı duyuyoruz, çok büyük bir kulüp. Büyük bir tarihi var. Grubumuzun favorisi, bu bir sır değil. Bireysel başarıları çok yüksek ama Beşiktaş'ı üzebiliriz. Kolektif oyunla performansımızın üstüne çıkabiliriz."
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10 numara kararsızlığı
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