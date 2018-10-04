10 numara kararsızlığı

Beşiktaş Teknik Direktörü
Şenol Güneş, Süper Lig
'de cezalı olan Caner Erkin
'i, Malmö'ye karşı oynatmayı planlıyor. Bu da orta saha kurgusunu büyük ölçüde etkileyecek. Çünkü Kayserispor maçında sol bekte oynayan Gary Medel
, Malmö karşılaşmasında gerçek görev bölgesine dönecek. Hafta içi gerçekleştirilen idmanlarda orta sahada Medel, Tolgay ve Oğuzhan'ı deneyen Güneş'in, Ljajic konusunda ise kararsızlık yaşadığı belirtildi.
Tecrübeli çalıştırıcının, Sırp 10 numara
yı oynatması durumunda Oğuzhan'ı kulübeye çekeceği, nihai kararını ise maç öncesi vereceği öğrenildi. "BEŞİKTAŞ'I ÜZEB��LİRİZ"
MALMÖ Teknik Direktörü Uwe Rösler, düzenlediği basın toplantısında gözdağı verdi: "Beşiktaş yenilmeyecek bir takım değil. Onları LASK Linz'e ve Sarpsborg'a karşı izledik. Bizim onlardan daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Bu bizim Beşiktaş'a karşı şansımızı artırıyor. Beşiktaş'a saygı duyuyoruz, çok büyük bir kulüp. Büyük bir tarihi var. Grubumuzun favorisi, bu bir sır değil. Bireysel başarıları çok yüksek ama Beşiktaş'ı üzebiliriz. Kolektif oyunla performansımızın üstüne çıkabiliriz."