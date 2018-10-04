Helal olsun “Şampiyonlar Ligi’ne yakışacak bir maç oynandı bizim tarafımızdan. Kazanıp taraftarlarımızı mutlu etmek isterdik ama ‘helal olsun’ dedirtecek bir futbol oynadık. Böyle devam etmeliyiz”

Giriş Tarihi: 4.10.2018