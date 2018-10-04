Kaçan pozisyonlarda kulübede büyük heyecan yaşayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç sonrası alınan yenilgi nedeniyle çok üzgündü. Takımının mücadelesinden memnun olduğunu söyleyen Terim, "Söylenecek şey şu; Şampiyonlar Ligi'ne yakışacak bir maç ve oyun oynandı bizim tarafımızdan. Çocuklar önemli bir taktik anlayışını ortaya koydu. Bir Şampiyonlar Ligi maçında, daha evvel görmediğimiz miktarda pozisyona girdiler.
Taraftarları mutlu etmek isterdik. Ama 'helal olsun' dedirtecek bir oyun oynadık. Oyunumuzla, mücadelemizle, kazanma isteğimizle böyle devam etmeliyiz
" şeklinde konuştu. HAKEM OLİVER TRAVMA YAŞIYOR! Serdar Aziz
'in düşürülmesiyle ilgili de konuşan Terim, "Herkes 'penaltı' diyor. Hakem Oliver'ın geçen sene Juventus-Real maçında çaldığı penaltıdan sonra bir travma yaşadığını düşünüyorum. Daha seçici davranıyor gibi. O maçta olmayan bir penaltı vermiş ve Şampiyonlar Ligi'nin kaderini değiştirmişti
" dedi. BİRİ ASLAN'I GÖZETLİYOR
Fransız, Alman ve İspanyol scoutlar, Porto maçında Galatasaray'ın iki yıldızı Younes Belhanda
ve Garry Rodrigues
'i yakın takibe aldı L
igde cezası yüzünden 3 maç kaçıran Younes Belhanda Porto'da formasına kavuştu. Menajerini değiştiren ve Şampiyonlar Ligi'nde kendisini göstererek Ocak ayında teklif almayı hedefleyen Faslı futbolcuyu izlemek için Portekiz'e, Fransa ve Almanya
'dan iki takımın takipçileri geldi. Garry Rodrigues'i ise İspanyol scoutlar gözlem altına aldı. HEPSİ AYNI DERTTEN YAKINDI
GALATASARAYLI futbolcular, Porto yenilgisi sonrası kaçan pozisyonlardan dert yandı:
MAİCON: Futbolda bir klişe vardır: Atamayana atarlar. Bir kez daha bunu görmüş olduk. 5-6 pozisyon bulduk, bir tanesini atmamız gerekiyordu. Golü bulamazsanız, onlar bulduğunda atar.
MUSLERA: Yakaladığınız fırsatları gole çeviremezseniz bunun bedelini ağır ödersiniz. Biz de bedeli ağır ödedik. Ama eve mutlu dönüyorum çünkü burada Porto'yu soktuğumuz durum ortada. Takımımla gurur duyuyorum.
FERNANDO: Bu tip maçlarda kazanmanız için bir pozisyon bile yakalarsanız gole çevirmeniz gerekiyor.
SİNAN: Bu kadar pozisyona girip puan alamamak bizi üzdü. İlk yarıda 4-5 pozisyona girdik. Hatalardan ders almalıyız. EREN'İN DERDİ VAR!
CEZALI Ndiaye ve sakat Emre Akbaba'dan yoksun Porto deplasmanına çıkan Galatasaray'ın dün Eren Derdiyok'a çok ihtiyacı vardı. Erzurumspor maçında adalesinden sakatlanan ve yoğun tedavi uygulanan Eren, pazartesi akşamı Florya'da çalışmaya katılıp kendisini denedi ancak, "Arka adalemde batma var. Yüzde 100 hazır değilim" dedi. Eren'in bu cevabı sonrasında Fatih Terim, ileri uçtaki tercihini mecburen Sinan Gümüş'ten yana kullandı. Porto'ya götürülen 30 yaşındaki futbolcu, 18 kişilik maç kadrosuna da alınmadı.
PORTEKIZ'E GURBETÇI AKINI
ULTRASLAN Avrupa üyesi 500 gurbetçi taraftar, dün erken saatlerde Porto'nun yolunu tuttu. İstanbul-Porto uçakları da doldu taştı ve Galatasaray'ı Dragao Stadı'nda binden fazla taraftarı destekledi. Bileti 30 Euro olan deplasman tribünü tamamen doldu. Maçı 42 bin kişi izledi.