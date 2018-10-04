Trabzonspor taktik çalıştı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Luis Ibanez ile Filip Novak katılmazken, Kamil Ahmet Çörekçi ise takımdan ayrı çalıştı. Ayrıca tedavisi tamamlanan Burak Yılmaz ile Hasan Batuhan Artaslan'ın da bugün takımla birlikte çalışmalara katıldığı belirtildi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Akhisarspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

AKHİSARSPOR'A TEŞEKKÜR EDİLDİ

Trabzonspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında oynayacakları Teleset Mobilya Akhisarspor maçındaki yüzde 5'lik deplasman tribünü kontenjanının yüzde 10'a yükseltildiğini açıkladı. Ayrıca bordo-mavili kulüpten yapılan talebe jestle karşılık veren Teleset Mobilya Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel ve Yönetim Kurulu'na da teşekkür edildi.