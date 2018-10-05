Gençlerbirliği kayıpsız devam ediyor

Spor Toto 1'inci Lig'de 8'inci hafta mücadelesinde Altay evinde lider Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu. Üst üste 3'üncü yenilgisini alan İzmir ekibi 9 puanda kalırken, 8'de 8 yapan Başkent temsilcisi 24 puana ulaştı. Gençlerbirliği'nin tek golünü 38'inci dakikada Selçuk Şahin kaydetti. Altaylı taraftarlar maçın sonunda siyah beyazlı takımı alkışlarla protesto etti

3'üncü dakikada Altay'da topla buluşan Pedro Eugenio ceza sahası dışından kaleyi yokladı ancak top yandan dışarı gitti.

8'inci dakikada sol çaprazdan Ahmet İlhan'ın sert şutunda Altay kalecisi Emre son anda topu kornere çeldi.

30'uncu dakikada ev sahibi ekibin kazandığı serbest vuruşta sol taraftan Pedro ceza sahasına kestiği topa bomboş pozisyondaki Ivanov kafa vuruşun yaptı ancak top üstten auta çıktı.

36'ncı dakikada kaleci Emre, karşı karşıya pozisyonda Paraiba'ya gol izni vermedi.

38'inci dakikada Gençlerbirliği aradığı golü buldu. Soldan Ahmet İlhan'ın adrese teslim ortasında Selçuk Şahin düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

58'inci dakikada soldan çalımlarla ilerleyen Gençlerbirliği oyuncusu Sessegnon'un yerden pasında Nobre gelişine vurdu ve kaleci Emre uzanarak topu çıkardı.

66'ncı dakikada soldan kazanılan frikikte Altaylı Özgür ortasına Hüsamettin kafayla dokundu, top az farkla direğin dibinden oyun alanını terk etti.

73'üncü dakikada Özgür ceza sahası dışından kaleyi düşündü, kaleci Hakan Arıkan köşeye giden topu bloke etti.

Kalan dakikalarda iki takım atakları sonuç vermeyince Gençlerbirliği sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xx), Samet Çavuş (xx), Mehmet Salih Mazlum (xx)

ALTAY: Emre (xx) - Yasin (x), Gençer (xx), Ivanov (x), Özgür (xx), Atakan (x) (Dk. 66 Kappel x), Metin (x) (Dk. 57 Aganovic x), Tevfik (x), Hüsamettin (x) (Dk. 72 Murat Uluç x), Pedro Eugenio (x), Marco Paixao (x)

GENÇLERBİRLİĞİ: Hakan Arıkan (xx) - Ahmet Oğuz (xx), Claro (xx), Arnason (xxx), Alper (xx), Yasin (xx), Selçuk Şahin (xxx), Paraiba (xx) (Dk. 62 Nadir xx), Ahmet İlhan (xx) (Dk. 79 Matei xx), Sessegnon (xxx), Nobre (xx) (Dk. 89 Bady)

GOL: Dk. 38 Selçuk Şahin (Gençlerbirliği)

SARI KART: Atakan (Altay)