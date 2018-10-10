Ali Koç: 'Volkan Demirel bana saygısızlık yaptı'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 'Gündem Özel' programında önemli açıklamalarda bulundu. Koç açıklamaları sırasında kadro dışı bırakılan Aatif, Dirar ve Volkan Demirel'le ilgili flaş ifadeler kullandı. Özellikle Volkan Demirel ile ilgili sözleri manşetleri süsleyecek cinsten. İşte üç futbolcunun kadro dışı kalma hikayeleri...

"AATIF VE DIRAR'IN VURDUMDUYMAZLIKLARI..."

Aatif ve Dirar'da disiplinsizlik, ciddiyetsizlik, vurdumduymaz tavırlar olduğu için kadro dışı bırakıldılar. Sonuçlar iyi gitmeyince ben istemediğim şekilde Samandıra'da oluyorum. Gözlemlerime göre en kötü sonuçlarda bile şen şakrak bir tutum içindeler. Siz ekmeğini yediğiniz bir kulüpte işler bu kadar kötü giderken nasıl bu kadar rahat olabilirsiniz.

"DIRAR 'BEN ARTIK TATİLDEYİM' DEDİ"

Dirar'ın milli takımdan geç gelmesi, takım toplantılarına katılmaması, Göztepe maçından sonra kadroya alınmaması sonrası hocaya gidip "ben artık tatildeyim, paramı verirsiniz" demesi nedeniyle kadro dışı bıraktık.

"DIRAR KADROYA ALINMAYINCA AATIF LOBİ YAPTI"

Aatif'a gelince.. Basına da yansıdığı gibi Aatif takım zayıf, geçen sene zayıftı ama bu sene daha zayıftı dedi. olabilir. Ben bu nedenle onu kadro dışı bırakacak fıtratta değilim. Dirar kadroya giremeyince Aatif bu konudan oldukça rahatsız oldu ve açık açık Dirar'ın oynaması için lobi yaptı. Hocasıyla ve arkadaşlarıyla konuştu. Takım ruhunun ahengini bozan bu iki futbolcuyu kadro dışı bıraktık. Fenerbahçe takımının parçası olmasalar da Fenerbahçe kulübünün parçasıdırlar.

VOLKAN DEMİREL'İN KADRO DIŞI BIRAKILMASI...

Volkan Demirel konusunu biraz ayrı tutmak istedim. Kulüplere uzun yıllar hizmet vermiş, kulübe aidiyet duygusunu kendisinde daha fazla gören ve değişiklik olduğu zaman buna tepki veren pek çok futbolcu olmuştur. Ben Volkan'ı tanıdığımda 20 yaşındaydı. Volkan kişilik olarak da zaman zaman kızsam da sevdiğim biri. iyi bir baba, iyi bir eş. Çok güzel bir ailesi var. Ben onun nikah şahitliğini yaptım. Çocuklarımın gönlünde de çok ayrı bir yeri var. Onlar da şaşırdı zaten. Ne Comolli ne de Cocu benim inanmadığım bir kararı bana aldıramaz. İki sezon geriye gidelim. Son iki sezon Volkan'ın kariyerindeki en kötü iki sezondu. Buna rağmen belki duygusal davrandım bilmiyorum... Ben Volkan'a ihtiyacımız olduğuna inanarak ve bu değişim süreenin en büyük bayraktarı olacağına inandığım için pek çok aksi görüşe karşı kontratını uzattım. Kendisinin de 40 yaşına kadar oynamak gibi bir amacı var. Kontratı uzattığımızda çok tenkit edenler de oldu. Sonra kaleci konusunda istenmesine rağmen hamle yapamadık. Finansal Fair Play nedeniyle. Cocu da Comolli de Volkan'ı tanıdıkça onun büyük bir çaba sarf edeceğine inandılar. İlk 6 maçta birinci kaleciydi ama işler iyi gitmedi. Biz bir kaleci daha lazım diye bir karar aldık.



"VOLKAN DEMİREL TAKIM RUHUNUN YARATILMASINA YARDIMCI OLAMADI"

Volkan hiçbir zaman Fenerbahçe'ye bilinçli zarar vermek istemez. Bilinçaltı olarak ise yeni ekip, yeni kadro, yakın olduğu personellerin ayrılması gibi sebepler onda insani bir rahatsızlık yaratmış olabilir. Dolayısıyla bunları yaşadık. Kayserispor maçından sonra o da soyunma odasında konuştu. Takım olamadık ve gruplaşmalar var dedi. O lisanı konuşanlar ayrı grup, bu lisanı konuşanlar ayrı grup dedi. Biz Volkan'la sözleşme uzatırken takım olma konusunda bayraktar olmasını istemiştik. Soyunma odasında takım olamadık deyince... Ya sen ne yaptın takım olmak için? Takımı yemeğe çıkardın mı, sportif direktörle konuştun mu?

"VOLKAN, ERWIN KOEMAN'IN ÜSTÜNE YÜRÜDÜ"

Oyun sistemiyle ilgili düşüncelerini iletti, şu oynamalı dedi. Bu bir kaptanın söyleyeceği şeyler ama bunlar olmadığı zaman küstüm ben oynamıyorum dememek lazım. İki somut olay yaşandı daha sonra. Volkan, Cocu'nun yardımcısı Erwin'in üstüne yürümüş. Ne oluyor diye Samandıra'ya gittik. Anladığımız kadarıyla bir şey de olmamış, "Erwin sen niye bakıyorsun bana öyle" gibi bir şey denmiş.

"BANA VE SEMİH ÖZSOY'A SAYGISIZLIK YAPTI"

"İkinci olarak; bana ve başkan vekilimize (Semih Özsoy) saygısızlık yaptı. Konuşturtmadı bile beni. Cümlemi bitirmeme izin vermedi. Kes dedik, uzattı. Başkanına böyle bir ortamda bu şekilde saygısızlık yapan bir oyuncunun diğer oyuncularla bizler yokken neler yapabileceğini düşündüm. Buradaki olay disiplinsizlik, yönetim kurulu seviyesinde saygısızlık, takım ruhunu oluşturma konusunda bir şey yapmama diyebiliriz. Volkan'ın bugünden sonraki davranışları yarın ne olacağını belirleyecek. Bir futbolcunun kadro dışı bırakılması mukavelesinin feshedildiği anlamına gelmez."