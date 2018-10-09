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Böylesi 50 yılda bir görülür! ...

'de geride kalan 8 haftayı küme düşme hattının hemen üzerinde tamamlayan , bu kadar kötü bir sezonu bakın hangi yıllarda geçirmişti.

Giriş Tarihi: 09.10.2018 12:57 Güncelleme Tarihi: 09.10.2018 13:20
Böylesi 50 yılda bir görülür! Fenerbahçe...

2018-2019 sezonuna yepyeni bir yönetim ve teknik heyetle apayrı bir enerjiyle başlayan için ilk 8 hafta itibariyle işler beklendiği gibi gitmedi.

Böylesi 50 yılda bir görülür! Fenerbahçe...

Sarı lacivertli ekibin lig tarihinde iki ve üç puanlı sistemdeki performanslarına bakıldığı zaman, bu sezonki durumun "en kötü ilk 8 hafta" olması dikkat çekti.

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Böylesi 50 yılda bir görülür! Fenerbahçe...

Hürriyet'in haberine göre; 1968-69 sezonunda (2 puanlı sistem) ilk 8 haftada 6 puan toplayıp, 16 takımlı ligin 12. sırasında yer alan , tam 50 yıl sonra bir kez daha ilk 8 haftayı küme düşme hattının hemen üzerinde tamamladı.

Böylesi 50 yılda bir görülür! Fenerbahçe...

3 puanlı sisteme geçiş yapıldığı 1987-88 sezonunun ilk 8 haftasında 10 puan toplayıp 20 takımlı ligin 16. sırasında yer alan , 31 yıl aradan sonra "sıralama olarak" en kötü sezonunu geride bıraktı.

Böylesi 50 yılda bir görülür! Fenerbahçe...

İşte 8. haftalar itibariyle 'nin 50 yıllık karnesi...

Böylesi 50 yılda bir görülür! Fenerbahçe...

1969-68: 6 puan, 12. sıra

Böylesi 50 yılda bir görülür! Fenerbahçe...

1969-70: 13 puan, 1. sıra

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