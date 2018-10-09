Böylesi 50 yılda bir görülür! Fenerbahçe...

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 8 haftayı küme düşme hattının hemen üzerinde tamamlayan Fenerbahçe, bu kadar kötü bir sezonu bakın hangi yıllarda geçirmişti. 2018-2019 sezonuna yepyeni bir yönetim ve teknik heyetle apayrı bir enerjiyle başlayan Fenerbahçe için ilk 8 hafta itibariyle işler beklendiği gibi gitmedi. Sarı lacivertli ekibin lig tarihinde iki ve üç puanlı sistemdeki performanslarına bakıldığı zaman, bu sezonki durumun 'en kötü ilk 8 hafta' olması dikkat çekti. Hürriyet'in haberine göre; 1968-69 sezonunda (2 puanlı sistem) ilk 8 haftada 6 puan toplayıp, 16 takımlı ligin 12. sırasında yer alan Fenerbahçe, tam 50 yıl sonra bir kez daha ilk 8 haftayı küme düşme hattının hemen üzerinde tamamladı. 3 puanlı sisteme geçiş yapıldığı 1987-88 sezonunun ilk 8 haftasında 10 puan toplayıp 20 takımlı ligin 16. sırasında yer alan Fenerbahçe, 31 yıl aradan sonra 'sıralama olarak' en kötü sezonunu geride bıraktı. İşte 8. haftalar itibariyle Fenerbahçe'nin 50 yıllık karnesi... 1969-68: 6 puan, 12. sıra 1969-70: 13 puan, 1. sıra