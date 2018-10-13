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"'i isteyen birçok kulüp var"

'ın Norveçli oyuncusu yeni sözleşmeyle birlikte zammı da kapıyor. SABAH'a konuşan başarılı sağ bekin menajeri Solbakken, "Linnes'i isteyen birçok kulüp var ama önceliğimiz Galatasaray. Çünkü bu kulübü çok seviyor." dedi. Yönetim harekete geçti.

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.10.2018
Martin Linnes'i isteyen birçok kulüp var

'da 5 oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor: Selçuk, , , ve . Yönetim bu isimlerden Sinan ve Linnes'le devam etmeyi planlıyor.

Norveç basınına konuşan 27 yaşındaki oyuncu, "Galatasaray'da mutluyum. Yönetimin benimle yeni sözleşme imzalama istiyor. Ama Avrupa'dan teklifler var" demişti.

Norveçli sağ bekin menajeri Jim Solbakken ise SABAH'a yaptığı açıklamada, "Linnes'i isteyen birçok kulüp var. Şampiyonlar Ligi'nde iki maçta da 90 dakika oynayan bir oyuncuya böyle ilginin olması normal. Ama önceliğimiz Galatasaray'da kalmak. Çünkü Linnes bu kulübü çok seviyor ve ailesi ile İstanbul'da mutlu'' diye konuştu. Bunun üzerine harekete geçen yönetim, 950 bin Euro ile maaş sıralamasında 17. sırada olan Linnes'e, ücretine yüzde 50'ye yakın zamla yeni bir teklif sunacak.

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