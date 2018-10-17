Jailson: Cocu büyük antrenör

Fenerbahçelı Jailson kulüp televizyonunda açıklamalar yaptı.

Brezilyalı oyuncu, son dönemin en çok eleştirilen isimlerinden biri olan teknik direktör Cocu'ya şu sözlerle övgüler yağdırdı: "Kesinlikle çok büyük antrenör. PSV'de de büyük işler başardı. Tabii ki biraz zaman gerekiyor. Zamanla istediği oyun sistemini oturtacak ve biz de istediğimiz sonuçları alacağız. Cocu ayrıca büyük bir futbolcuydu, o yüzden oyuncudan anlıyor ve bizlere çok fazla tavsiye veriyor. Futbolcuların her biriyle tek tek ilgileniyor, destek veriyor. Özellikle genç oyuncularla çok yakından ilgileniyor. Umarım birlikte hedeflerimize ulaşabiliriz."