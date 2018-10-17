Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Jailson: Cocu büyük antrenör

Jailson: Cocu büyük antrenör

Giriş Tarihi: 17.10.2018
Jailson: Cocu büyük antrenör

Fenerbahçelı Jailson kulüp televizyonunda açıklamalar yaptı.

Brezilyalı oyuncu, son dönemin en çok eleştirilen isimlerinden biri olan teknik direktör Cocu'ya şu sözlerle övgüler yağdırdı: "Kesinlikle çok büyük antrenör. PSV'de de büyük işler başardı. Tabii ki biraz zaman gerekiyor. Zamanla istediği oyun sistemini oturtacak ve biz de istediğimiz sonuçları alacağız. Cocu ayrıca büyük bir futbolcuydu, o yüzden oyuncudan anlıyor ve bizlere çok fazla tavsiye veriyor. Futbolcuların her biriyle tek tek ilgileniyor, destek veriyor. Özellikle genç oyuncularla çok yakından ilgileniyor. Umarım birlikte hedeflerimize ulaşabiliriz."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Jailson: Cocu büyük antrenör
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN