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: , için beni kovdu

(Seri A) ekibi 'ın Arjantinli yıldızı , eski kulübü hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

SABAH İNTERNET Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018 18:46 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 18:53
Gonzalo Higuain: Juventus, Cristiano Ronaldo için beni kovdu

'un, 2018 yazında Napoli'den 90 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Napoli'den transfer ettiği , geçtiğimiz yaz ayında 55 milyon Euro karşılığında 'ın yolunu tutmuştu.

Yıldız oyuncu Juventus'tan ayrılığıyla ilgili yaptığı açıklamada, için takımdan "kovulduğunu" belirtti.

Geçtiğimiz sezon Milan karşısında 4-0'la kazandıkları İtalya Kupası finalinde ilk 11'de görev almayan ve o gün bazı sıkıntıların başladığını belirten 30 yaşındaki oyuncu İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklamada, "O gün, içimde bir şeylerin kırıldığını hissettim." dedi ve şöyle devam etti, "Sonra Ronaldo ile anlaştılar. [Ayrılık] benim kararım değildi. Juve için her şeyimi verdim. Pek çok kupa kazandım ve sonra Cristiano geldi, kulüp kaliteyi arttırmak istedi. Bana takımda kalamayacağımı söylediler ve bir çözüm aramaya başladılar." ifadelerini kullandı.

Juventus'un, o gün için, rekor bonservis bedeliyle renklerine bağladığı Higuain, siyah beyazlı ekip ile geçirdiği iki sezonda iki Seri A ve İtalya Kupası şampiyonluğu yakaladı.

Yaşadığı sıkıntılı ayrılık sürecine karşın kulüp hakkında olumsuz düşünmediğini belirten Higuain sözlerini şöyle noktaladı, "Bana gerçekten göz koluk oldular. Takım arkadaşlarım ve taraftarlar bana şefkat gösterdiler."

"Ancak ayrılmak istemedim. Aslolan, bunu herkes söylüyor, beni kovdular. Milan'da büyük bir sevgiyle karşılaştım ve beni ikna etmelerinin sebebi bu oldu."

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Gonzalo Higuain: Juventus, Cristiano Ronaldo için beni kovdu
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