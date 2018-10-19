Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Son dakika: Fenerbahçe iki kadro dışı iddiası daha!

Son dakika: iki kadro dışı iddiası daha!

zorlu günleri geride bırakmak için hamleler yaparken, iki futbolcunun daha kadro dışı kaldığı öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 19.10.2018 10:45 Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 10:49
Son dakika: Fenerbahçe iki kadro dışı iddiası daha!

zorlu bir süreçten geçerken, , ve Nabil Dirar'ın kado dışı kalması şok etkisi yaratırken, sarı-lacivertli takımda yeni gelişmelerin olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Feridun Niğdelioğlu, sarı-lacivertli takımda iki futbolcunun daha kadro dışı bırakıldığını öne sürdü. Sarı-lacivertli takımla ilgili bu iddiayı ortaya atan Niğdelioğlu, " ve kadro dışı kalmış" ifadelerini kullandı.

Bu iddianın gerçek olması halinde , Volkan Demirel, Dirar, Aatif'ın ardından iki genç ismin de kadro dışı kalmasıyla sayı 6'ya yükselecek. Ancak sarı-lacivertli kulüpten iki yeni kadro dışı kararıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı

Hıncal Uluç, Milli Takımı değerlendirdi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fenerbahçe iki kadro dışı iddiası daha!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN