Barcelona liderliği kaptı ama Messi'yi kaybetti

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 9. haftasında Barcelona, sahasında Sevilla'yı 4-2 yendi.

Camp Nou'da oynanan karşılaşmanın 3. dakikasında ev sahibi takım, Philippe Coutinho'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Maçın 12. dakikasında Lionel Messi, farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı, Barcelona'nın 2-0 üstülüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın 63. dakikasında Luis Suarez, penaltıdan bulduğu golle skoru 3-0'a getirdi. Sevilla, 79. dakikada Pablo Sarabia'nın golüyle farkı 2'ye indirdi: 3-1.

Mücadelenin 88. dakikasında Ivan Rakitic, skoru 4-1 yaptı. 90+2'nci dakikada Luis Muriel'in golüyle Sevilla bir kez daha farkı 2'ye indirirken, Barcelona, sahadan 4-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla Barcelona, puanını 18'e yükseltirken, 16 puanda kalan Sevilla'dan liderliği de geri aldı.

MESSİ HASTANEYE KALDIRILDI

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, ilk yarıdaki golü sonrası Mudo Vazquez ile girdiği mücadelede yere düşüp kolundan sakatlandı ve hastaneye kaldırıldı.? Messi yere düştüğü anda Camp Nou sessizliğe büründü. Yerde acı çektiği görülen Messi, ilk müdahalenin ardından sahadan ayrılırken uzun süre alkışlandı.

Hastanede yapılan ilk tetkiklerin ardından sağ kolunda kırık olduğu tespit edilen Messi'nin sahalardan yaklaşık 3 hafta uzak kalacağı açıklandı. Arjantinli yıldız önümüzdeki hafta oynanacak Real Madrid karşılaşmasında forma giyemeyecek.

SICAK GELİŞME | Barcelona, Lionel Messi'nin sağ kolunda meydana gelen bir kırık nedeniyle yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. pic.twitter.com/t4oUxHzYLe — Sabah Spor (@sabahspor1) October 20, 2018